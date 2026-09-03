El fuego arrasó 647.375 hectáreas en la UE hasta septiembre, un 35 % menos que en 2025

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Madrid, 3 sep (EFE).- El terreno quemado en el conjunto de la Unión Europea (UE) hasta el 2 de septiembre sumó 647.375 hectáreas, un 35 % menos que durante ese mismo periodo en 2025, cuando ardieron 994.419 hectáreas en el continente, según los datos difundidos por el Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS).

La superficie total destruida por las llamas en este continente en lo que va de año se ha reducido significativamente, pese a los devastadores incendios forestales que han afectado áreas de países como Francia, Portugal, España Reino Unido, Alemania, Croacia y Albania.

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A nivel semanal, en los últimos siete días -del 26 de agosto hasta el 2 de septiembre- en los países del bloque comunitario el número de hectáreas afectadas ha bajado de manera notable, hasta las 9.175, frente a las 14.541 hectáreas contabilizadas durante la misma semana de 2025.

En cuanto a la situación en España, durante los últimos siete días -desde el 26 de agosto hasta el 2 de septiembre- no se han registrado superficies calcinadas, mientras que en la semana inmediatamente anterior ardieron 1.713 hectáreas.

El dato correspondiente al total de la superficie quemada en lo que va de año en España se cifra, según esta plataforma de observación, en 295.720 hectáreas, un 22 % menos (85.157 hectáreas) que durante esos mismos meses en 2025, cuando fueron pasto del fuego 380.877 hectáreas.

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Los equipos de extinción españoles han ido controlado los principales incendios detectados durante las pasadas semanas en varias áreas como Cataluña y la Comunidad Valenciana.

La información que suministra este sistema para España no coincide, sin embargo, con la que aporta el Ministerio par la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que el pasado lunes cifró en 264.656 hectáreas la superficie afectada en el país por los incendios forestales en lo que va de año, unas 80.000 hectáreas menos que el año pasado.

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