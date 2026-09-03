El bitcoin vuelve a niveles de mayo de 80.000 dólares tras el plan de compra de deuda del Tesoro de EEUU

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La principal criptomoneda del mercado, el bitcoin, ha superado de nuevo la barrera psicológica de los 80.000 dólares, niveles que no rozaba desde el pasado mes de mayo, al calor del plan de compra de deuda del Tesoro de Estados Unidos.

En concreto, el bitcoin ganaba un 4,89% al cierre de las Bolsas europeas, hasta situarse en los 80.943 dólares, pese a acumular un descenso del 7,6% en lo que va de 2026 y del 29,6% desde que consiguió sus máximos históricos en octubre del 2025, cuando se situó en los 126.000 dólares.

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El crecimiento exponencial del bitcoin en los últimos días se debe a las recientes medidas del Tesoro de Estados Unidos con las que se prevé duplicar el volumen de sus recompras de bonos a largo plazo y se utilizará la Cuenta General para respaldar el segmento a largo plazo del mercado de bonos.

Estas iniciativas "han vuelto a poner la liquidez en el punto de mira y, a su vez, han reavivado el interés por bitcoin, ya que, históricamente, este ha sido uno de los principales beneficiarios del aumento de la liquidez del mercado", desgrana el analista de criptoactivos de eToro, Simon Peters.

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Por otra parte, y aunque la inflación en Estados Unidos se mantiene por encima del objetivo del 2%, cualquier indicio de un enfriamiento significativo de este indicador en los próximos meses "podría suponer un nuevo impulso para bitcoin" por el aumento de las perspectivas de una política monetaria más acomodaticia.

"De cara a los últimos meses de 2026, la estacionalidad también podría influir. Históricamente, el cuarto trimestre ha sido el de mejor rendimiento del año para bitcoin", añade Peters.