Costa destaca ante primer ministro prorruso de Bulgaria el compromiso de la UE con Ucrania

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Varna (Bulgaria), 3 sep (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, destacó este jueves en Sofía, tras una reunión con el primer ministro búlgaro, el prorruso Rumen Radev, que la Unión Europea (UE) apoyará a Ucrania y presionará a Rusia hasta que termine la guerra.

"Nuestra determinación de apoyar a Ucrania en su defensa y en su búsqueda de una paz justa y duradera permanece inquebrantable. Ya es hora de que Rusia ponga fin a esta guerra, en lugar de intensificarla", señaló Costa en una declaración conjunta con Radev ante la prensa.

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"Ya es hora de que cese la guerra, ya es hora de que se declare un alto el fuego y comiencen negociaciones de paz reales", dijo.

"Europa se enfrenta hoy a numerosas y diversas crisis, lo que nos obliga a todos sus miembros a ser perseverantes, a tener una voluntad firme y a buscar soluciones viables y racionales para superarlas", señaló Radev, por su parte, sin mencionar a Ucrania ni la agresión rusa contra ese país.

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El primer ministro búlgaro, un exgeneral, rechaza ayudar militarmente a Ucrania al considerar que eso solo extiende la guerra y no da lugar a la diplomacia.

La visita de Costa a Bulgaria forma parte de su gira por las capitales europeas destinada a abordar los parámetros del próximo marco financiero a largo plazo de la UE.

En palabras de Costa, se necesita un presupuesto europeo que esté a la altura de las ambiciones de la UE y que proporcione los medios para cumplir con prioridades comunes en áreas clave como la defensa y la seguridad, la competitividad, la innovación y la sostenibilidad estratégica.

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Al mismo tiempo, debe seguir apoyando la agricultura y la política de cohesión, ya que siguen siendo pilares fundamentales para la prosperidad, la sostenibilidad y el desarrollo equilibrado de todas las regiones europeas.

"La nueva realidad exige un nuevo enfoque para nuestro presupuesto común, con una nueva estructura y una nueva forma de asignar los recursos", concluyó Costa. EFE