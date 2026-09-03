Canadá presenta su primer billete con la imagen del rey Carlos III

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Toronto (Canadá), 3 sep (EFE).- El Banco de Canadá presentó este jueves el nuevo billete de 20 dólares canadienses, el primero del país con la imagen del rey Carlos III y también el primero en más de 70 años en incorporar el retrato de un nuevo monarca.

El billete, que tendrá un formato vertical y empezará a entrar gradualmente en circulación a finales de febrero de 2027, fue presentado en Ottawa por el gobernador del Banco de Canadá, Tiff Macklem, junto con la gobernadora general, Louise Arbour, que ejerce las funciones de Jefa de Estado canadiense en representación del monarca británico.

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Carlos III aparece rodeado por motivos florales y vegetales inspirados en su compromiso con el medioambiente, además de los emblemas florales de las diez provincias y tres territorios de Canadá.

El diseño también incluye cuatro plantas de especial significado cultural para los pueblos indígenas del país, incorporadas en una ventana transparente elaborada con la colaboración del círculo asesor indígena del Banco de Canadá.

En el reverso se mantiene la imagen del Memorial Nacional Canadiense de Vimy, en Francia, dedicado a los soldados canadienses que combatieron durante la Primera Guerra Mundial.

El nuevo billete incorpora además tecnologías de seguridad nunca utilizadas hasta ahora en los billetes canadienses.

Entre ellas figura una franja de seguridad de color morado cuyos elementos giran, cambian de forma y producen efectos pulsantes cuando se mueve el billete, características diseñadas para dificultar su falsificación.

El Banco de Canadá destacó la importancia de reforzar la seguridad precisamente en el billete de 20 dólares, la denominación más utilizada por los canadienses.

El nuevo diseño es el segundo de la serie de billetes verticales del país, iniciada con el de 10 dólares, dedicado a Viola Desmond, pionera de los derechos civiles y primera mujer nacida en Canadá que apareció en un billete de circulación regular. EFE

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(foto)