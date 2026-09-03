Bruselas destina 705 millones de euros para financiar proyectos de 421 investigadores en toda Europa

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El Consejo Europeo de Investigación (ERC, por sus siglas en inglés) ha anunciado este jueves la concesión de 705 millones de euros a 421 investigadores que se encuentran en las primeras etapas de su carrera, entre ellos 24 españoles, para que puedan desarrollar proyectos de investigación, poner en marcha sus propias líneas de trabajo y formar equipos en universidades y centros de investigación de toda Europa.

Las ayudas, concedidas por ERC a través de su convocatoria de 'Starting Grants' --financiado con fondos del programa de la UE Horizonte Europea--, buscan respaldar a investigadores que se encuentran en una fase inicial de su trayectoria profesional para que puedan desarrollar ideas científicas ambiciosas de manera independiente.

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Según ha detallado el organismo en un comunicado, la convocatoria ha recibido un "récord" de 4.807 propuestas, un 22% más que las 3.928 solicitudes registradas el año anterior, aunque la elevada competencia ha hecho que únicamente haya podido financiarse el 8,8% de los proyectos presentados.

Los proyectos seleccionados abarcan ámbitos que van desde las ciencias de la vida y la ingeniería hasta las ciencias sociales y las humanidades y serán desarrollados en universidades y centros de investigación de 25 Estados miembro de la Unión Europea y países asociados a Horizonte Europa.

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Además, se calcula que las ayudas permitirán generar más de 3.000 puestos de trabajo en los equipos de los investigadores seleccionados.

Alemania será el país que acogerá un mayor número de ayudas, con 89, seguido de Francia, con 38; Suiza, con 36; y Países Bajos, con 33. Por nacionalidades, entre los beneficiarios figuran 84 investigadores alemanes, 50 italianos, 30 franceses y 24 españoles, además de científicos de otras 48 nacionalidades.

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Además, 21 de los beneficiarios que actualmente residen fuera de Europa se trasladarán a la UE o a países asociados a Horizonte Europa para desarrollar sus proyectos, frente a los once de la convocatoria del año pasado. Entre ellos figuran investigadores actualmente establecidos en Estados Unidos y Canadá.

"Su decisión refleja el creciente atractivo de Europa para la investigación de vanguardia", ha destacado en declaraciones remitidas en el escrito la comisaria europea de Startups, Investigación e Innovación, Ekaterina Zaharieva, que considera que este dato demuestra que la iniciativa 'Choose Europe' está contribuyendo a atraer talento científico al continente.

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En el marco de esta iniciativa, los investigadores que se trasladen a Europa podrán solicitar además hasta dos millones de euros adicionales para crear laboratorios o equipos de investigación en el Viejo continente.