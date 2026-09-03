Bolivia registra un superávit comercial de 1.919 millones de dólares entre enero y julio

Guardar

La Paz, 3 sep (EFE).- Bolivia reportó un superávit comercial de 1.919 millones de dólares entre enero y julio de este año, informó este jueves el privado Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).

En los primeros siete meses de 2026, el valor de las exportaciones fue de 7.948 millones de dólares, mientras que las importaciones totalizaron 6.029 millones, precisó el documento elaborado por el IBCE con cifras del estatal Instituto Nacional de Estadística (INE).

PUBLICIDAD

En el mismo periodo de 2025, Bolivia reportó un déficit de 469 millones de dólares y la balanza comercial boliviana también fue negativa entre enero y julio de 2024 y 2023, según el IBCE, que es una entidad especializada en análisis de datos de comercio exterior.

Las exportaciones bolivianas entre enero y julio de este año se incrementaron un 59 % con respecto a los 5.012 millones de dólares registrados en el mismo periodo de 2025 y el valor de las importaciones fue mayor en un 10 % a los 5.481 millones del año anterior, señaló el reporte.

PUBLICIDAD

En ese periodo, los principales países de destino para las exportaciones bolivianas fueron China con el 22 % de participación, seguido de India (10 %) y Japón (9 %), según el IBCE.

Entre enero y julio, Bolivia tuvo un superávit de 210 millones de dólares con China, país "que compró principalmente minerales" a Bolivia.

El informe mencionó, además, que el mayor superávit comercial se registró con India, por 691 millones de dólares, y los principales déficit fueron con Argentina, Chile y Brasil.

Las exportaciones bolivianas a Argentina alcanzaron un valor de 182 millones de dólares y las importaciones desde ese país fueron de 615 millones, con un saldo negativo de 433 millones.

Bolivia tuvo un saldo comercial negativo de 379 millones de dólares con Chile, con exportaciones a ese mercado por un valor de 68 millones e importaciones por 447 millones.

Con Brasil, la balanza comercial también fue negativa para Bolivia, cuyas exportaciones a ese país alcanzaron un valor de 635 millones de dólares y sus importaciones desde el país vecino llegaron a 878 millones, según el informe.

La economía boliviana se sostuvo hasta hace unos años con la venta de gas natural sobre todo a Brasil y Argentina, pero la producción declinó y desde septiembre de 2024 cesó la exportación del hidrocarburo al mercado argentino.

En 2025, Bolivia registró un déficit comercial total de 328 millones de dólares, con exportaciones por un valor de 9.701 millones de dólares e importaciones por 10.029 millones. EFE