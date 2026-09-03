Agustín Dos Santos liderará a la selección uruguaya de fútbol en los Juegos Suramericanos

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Montevideo, 3 sep (EFE).- El centrocampista de Nacional Agustín Dos Santos liderará a la selección uruguaya de fútbol que buscará desde el próximo 12 de septiembre una medalla en los Juegos Suramericanos de Santa Fe (Argentina).

Este jueves, la Asociación Uruguaya de Fútbol hizo oficial la lista de convocados por parte del entrenador Santiago Espasandín, ayudante de campo de Diego Forlán en la sub-20 y quien estará a cargo del equipo en este torneo.

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Dentro de los 18 convocados futbolistas citados se encuentra Dos Santos, nacido el 9 de febrero de 2008 y quien ya suma 41 partidos con el Tricolor, club en el que utiliza la camiseta número 10.

Autor de un gol oficial y de otros dos en un amistoso, el volante acumula tres partidos como titular por Copa Libertadores y otros dos ingresando desde el banquillo.

También fueron citados sus compañeros en Nacional Luciano Rodríguez, Román Clematte, Mateo Soria y Luciano González, al tiempo que los representantes de Peñarol serán Brian Barboza, Rodrigo Álvarez, Julio Daguer y Estevan Pereyra.

El defensor Barboza es uno de los convocados con mayor experiencia en la Primera División, al sumar 18 encuentros disputados entre oficiales y amistosos.

Por otra parte, los únicos que defienden a equipos del exterior son Axell Amaral, quien defiende a Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos, y Lautaro Ultra, recientemente transferido desde la Segunda División al croata Dinamo Zagreb.

En los Juegos Suramericanos, Uruguay enfrentará por el Grupo B a Venezuela el jueves 17 de septiembre, se medirá con Argentina el sábado 19 y jugará con Paraguay el lunes 21.

Lista de convocados de Uruguay para el torneo de fútbol masculino en los Juegos Suramericanos:

Porteros: Axell Amaral (Al-Ain-UAE), Felipe Ortiz (Deportivo Maldonado).

Defensores: Luciano González (Nacional), Brian Barboza (Peñarol), Rodrigo Álvez (Peñarol), Benjamín García (Montevideo City), Román Clematte (Nacional).

Centrocampistas: Julio Daguer (Peñarol), Lautaro Ultra (Dinamo Zagreb), Mateo Soria (Nacional), Luciano González (Nacional), Agustín Dos Santos (Nacional).

Atacantes: Estevan Pereyra (Peñarol), Facundo Martínez (Montevideo City), Facundo Aristegui (Boston River), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Lautaro Navarro (Defensor Sporting). EFE