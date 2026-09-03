02/09/2026 Adelante ve "fatal" la actuación del Gobierno en la crisis de Ceuta y pide "mano dura con la dictadura marroquí". El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo ha hecho fatal, muy mal", a la hora de responder a la crisis generada en Ceuta tras la llegada masiva de personas a dicha ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio, al tiempo que ha considerado que desde España se debería tener "máxima contundencia con la dictadura marroquí" en este contexto. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

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El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha sostenido este jueves que el Gobierno de Pedro Sánchez "lo ha hecho fatal, muy mal", a la hora de responder a la crisis generada en Ceuta tras la llegada masiva de personas a dicha ciudad autónoma a finales del pasado mes de julio, al tiempo que ha considerado que desde España se debería tener "máxima contundencia con la dictadura marroquí" en este contexto.

Así se ha pronunciado el dirigente de Adelante en una atención a medios tras reunirse en Sevilla con trabajadores de Airbus en huelga, donde ha defendido que el Gobierno debería tener "transparencia" en esta crisis, así como ha reclamado "máxima contundencia con la dictadura marroquí", a la vez que "máxima solidaridad, empatía y apoyo al pueblo marroquí".

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En ese sentido, ha diferenciado entre la "dictadura criminal" que, en su opinión, existe en Marruecos, y el pueblo marroquí, con el que, según ha agregado el portavoz de Adelante, hay que tener "empatía, solidaridad acogida y garantía de derechos humanos".

"Creo que esa es la grandeza, diferenciar entre los dictadores y un pueblo", ha añadido José Ignacio García antes de subrayar que "los que más sufren la dictadura marroquí son el pueblo marroquí", por lo que ha incidido en mandarle "cariño y solidaridad" a dicho colectivo.

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Por otro lado, el dirigente de Adelante ha reclamado al Gobierno andaluz de PP-A y Vox "medidas efectivas" si quiere "apoyar a Ceuta", que se traduzcan en "dinero" para la ciudad autónoma, "acogida de los niños y niñas ceutíes en la península, y máximo apoyo".

"No se puede, con una mano, votar en contra de mandar apoyo y, con la otra, coger la bandera de Ceuta; les pido coherencia", ha concluido José Ignacio García en su mensaje dirigido al Gobierno andaluz de PP-A y Vox.

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