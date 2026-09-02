Rusia anuncia la toma de otras dos localidades ucranianas en las provincias de Donetsk y Járkov

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Las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras dos localidades en las provincias ucranianas de Donetsk y Járkov, en el marco sus avances territoriales al hilo de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha apuntado a través de redes sociales que sus tropas se han hecho con el control de Sviatogorsk, en Donetsk, y de Kazachia Lopan, en Járkov, sin detalles sobre bajas en los combates y sin que Ucrania se haya pronunciado al respecto.

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Rusia ha anunciado durante los últimos meses avances en el este de Ucrania, especialmente en Donetsk, una provincia que --junto con Lugansk, ambas en la región del Donbás--, era ya escenario de un conflicto desde 2014 entre separatistas prorrusos y las fuerzas gubernamentales de Ucrania.