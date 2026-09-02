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Rusia asegura que protegerá la aviación civil en su espacio aéreo tras las últimas advertencias de Zelenski

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El Gobierno de Rusia ha asegurado este miércoles que protegerá a la aviación civil en su espacio aéreo, después de que el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidiera a las aerolíneas evitar el espacio aéreo de Rusia y asegurara que el mismo estará "cerrado de forma efectiva" por el aumento de ataques con drones por parte de las fuerzas ucranianas.

"Por supuesto, nos estamos preparando para esto y tenemos en cuenta todas estas amenazas", ha dicho el ministro de Transportes ruso, Andrei Nikitin. "Mejoramos constantemente los requisitos de seguridad aérea y aeroportuaria, y hay respuestas para todo esto. Hay respuestas a todas estas amenazas que expresan los terroristas", ha manifestado.

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Así, ha resaltado que su cartera "trabaja de cerca" con el Ministerio de Defensa y la Guardia Nacional para hacer frente a la situación, al tiempo que ha expresado su confianza en que "no habrá afectaciones significativas para la aviación civil" y ha garantizar que "la seguridad de los pasajeros es prioritaria", según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

Zelenski advirtió a última hora del martes a "todas las aerolíneas que utilizan el espacio aéreo" y a los que "aún utilizan los principales aeropuertos de Rusia". "El espacio aéreo ruso se está volviendo completamente inseguro", apuntó, antes de argüir que "Ucrania no amenaza a la aviación civil como tal". "Simplemente habrá drones en el cielo ruso a una escala que debe tenerse en cuenta", añadió.

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"Un espacio aéreo infestado de drones no es lugar para la aviación civil", reiteró Zelenski, que sostuvo que "esta escalada no puede estar y no estará confinada al territorio ucraniano". "Es absolutamente natural y justo que las consecuencias también se extiendan a Rusia, incluido su espacio aéreo, que ya es y cada vez será más espacio para nuestros drones y misiles, que responden de forma activa y justa a la guerra rusa", zanjó.

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