Portugal citará al embajador ruso con motivo del ataque híbrido en Alemania en agosto

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Lisboa, 2 sep (EFE).- El Gobierno de Portugal anunció este miércoles que convocará al embajador ruso, Mikhail Kamynin, con motivo del ataque híbrido en el aeropuerto de la ciudad oriental de Leipzig del pasado 4 de agosto.

El anuncio fue realizado por el ministro de Exteriores luso, Paulo Rangel, en declaraciones a medios portugueses a su llegada hoy a una reunión informal de ministros comunitarios de Exteriores en Irlanda.

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"Vamos a convocar al embajador ruso para que dé explicaciones sobre este incidente. Lo haremos durante la mañana. Por lo tanto, es natural que en los próximos días él venga al Ministerio de Exteriores", expuso el responsable de la cartera diplomática portuguesa.

Rangel añadió que en este encuentro internacional "probablemente" van a debatir, aunque sin tomar una decisión definitiva, "un paquete muy extenso de sanciones" contra "individuos y empresas" que tendrán un efecto "fuerte", así como medidas preventivas, con motivo del ataque.

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"Hoy es una discusión informal para justamente estar en condiciones en la próxima reunión del Consejo y avanzar con algunas decisiones", precisó.

El Gobierno luso tomó esta decisión después de que Alemania anunciara este martes que responsabilizaba oficialmente a Rusia por el ataque híbrido en el aeropuerto de Leipzig.

"El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul. EFE

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