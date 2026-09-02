Periodista ecuatoriana deja su trabajo y profesión por "ataques" tras críticas al Gobierno

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Guayaquil (Ecuador), 2 sep (EFE).- La periodista ecuatoriana Gisella Bayona anunció este miércoles que renuncia a su trabajo en una radio y deja la profesión después de que ella y su familia recibieron "ataques" a raíz de cuestionamientos y críticas que ha hecho contra el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

"Señor presidente, usted ganó. Usted tiene el poder y los medios para implantar cualquier narrativa. Yo puedo soportar los ataques contra mí, pero no puedo poner en riesgo a mi familia por mi trabajo. Ellos no escogieron esta profesión, la escogí yo, y no tienen que pagar el precio de mis cuestionamientos", dijo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

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Bayona, que tiene una amplia trayectoria en medios nacionales, señaló que "un medio oficialista" difundió "graves acusaciones" contra ella y su esposo, intentando vincular sus cuestionamientos por la falta de medicinas en los hospitales públicos "con intereses personales".

Los ataques digitales contra la periodista empezaron tras unas declaraciones que hizo Noboa el pasado 28 de agosto en una radio, donde señaló, sin dar nombres, que hay periodistas que "insultan todos los días al Gobierno" y son "proveedores del sistema de salud".

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"¿Cómo puedes salir a criticar? Si eres proveedora de salud del sistema ecuatoriano y, al mismo tiempo, tu pareja está en todas las mafias eléctricas de hace 15 años y está involucrado como testaferro de Glas", dijo el mandatario en referencia al exvicepresidente correísta Jorge Glas que ha sido condenado por corrupción.

Bayona señaló que nunca ha sido proveedora del Estado y que su esposo no ha tenido contratos en el sector eléctrico.

"Cuando reclamo porque faltan medicamentos, no defiendo un negocio, defiendo a la gente, a los ecuatorianos que llegan a un hospital público y no encuentran lo que necesitan, a esas familias desesperadas porque una medicina no llega", añadió la periodista.

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La renuncia de Bayona generó críticas de periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellos la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), que generó una alerta al respecto y reiteró en la necesidad de que se garanticen "condiciones para que periodistas puedan ejercer su labor sin amenazas ni represalias".

El pasado 19 de junio, el canal de televisión Ecuavisa, uno de los medios más importantes de Ecuador, también denunció represalias contra el periodista Hernán Higuera por parte del Gobierno después de que investigó presuntas irregularidades en contratos firmados durante la crisis eléctrica ocurrida en 2024, que involucrarían a altos funcionarios.

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) calificó el hecho como un "hostigamiento" y un "abuso de poder", y aseguró que "este tipo de prácticas buscan instaurar el miedo como mecanismo de censura". EFE