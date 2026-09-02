Mercosur volverá a reunirse por diferencias sobre cuotas de exportación del acuerdo con UE

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Montevideo, 2 sep (EFE).- Los países miembros del Mercosur mantienen diferencias sobre la distribución de las cuotas de exportación a la Unión Europea y los cancilleres del bloque volverán a reunirse en Uruguay dentro de 45 a 60 días para avanzar en el tema, indicó este miércoles el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin.

"Hay una cercanía de posiciones entre Brasil, Argentina y Uruguay", pero persiste una "diferencia importante" con Paraguay, que defiende una distribución equitativa del 25 % de las cuotas entre los miembros del bloque suramericano, explicó Lubetkin en una conferencia de prensa, tras una reunión con sus pares de Argentina, Pablo Quirno; Brasil, Mauro Vieira; Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, y Bolivia, Héctor Francisco Huanca.

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Al no haberse establecido un acuerdo, los cancilleres ordenaron a sus equipos técnicos a seguir trabajando "a partir de una serie de criterios y de restricciones que se plantearon muy francamente" en esta reunión. Si bien la posición de Paraguay es la que está "más alejada" de lo que plantea el resto, esta "será parte de la discusión", aseguró Lubetkin.

Los cancilleres acordaron que volverán a reunirse de forma presencial en Montevideo dentro de 45 días, con un plazo máximo de 60, y se espera que para entonces los países ya tengan "un conjunto de acciones para ser sancionadas desde el punto de vista político por parte de los cancilleres".

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Desde que el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea entró en vigencia de forma provisional el pasado 1 de mayo, la distribución de las cuotas funcionaron bajo el sistema de "primero llegado, primero servido". Entre ese día y hasta los últimos de agosto, este dio a Uruguay "un rédito neto superior a los 27 millones de dólares", informó el canciller.

"No estamos hablando de poco dinero. Estamos hablando de resultados potentes de una realidad que apenas nace y que le está dando estos resultados a nuestro país", resaltó el ministro.

En enero pasado, el Mercosur firmó con la UE un acuerdo que abrió una de las mayores zonas de libre comercio del mundo, con un mercado de más de 700 millones de consumidores y cerca de una cuarta parte del producto interno bruto global. EFE

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