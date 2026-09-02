Miércoles, 2 de septiembre de 2026 (02:00 GMT)

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DESTACADOS

EEUU VENEZUELA

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Caracas - El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, visita Caracas para impulsar la puesta en marcha del histórico acuerdo alcanzado con el Gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, con el que Washington espera garantizar su "dominio energético para el próximo siglo" mientras el país suramericano apuesta por recuperar una industria golpeada por la falta de inversión y la corrupción.

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UCRANIA GUERRA

Bruselas - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Bruselas, para abordar las amenazas híbridas que afronta Europa y discutir la respuesta coordinada tras atribuirse a Rusia un ataque con drones en territorio alemán.

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- Los ministros de Defensa de la Unión Europea concluyen una reunión informal en Wicklow (Irlanda) para hablar del apoyo militar a Ucrania, la preparación de defensa de la UE, el desarrollo de capacidades y la cooperación con la OTAN. (Texto)

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EEUU MADURO

Nueva York - La defensa del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro tiene hasta este miércoles para presentar sus primeras mociones para intentar desestimar el caso por narcotráfico que enfrenta en Nueva York, previsiblemente con un recurso basado en su inmunidad como exjefe de Estado. Maduro fue detenido en Caracas el 3 de enero por tropas estadounidenses y la próxima audiencia está prevista para el 17 de noviembre.

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IRÁN GUERRA

Teherán - Irán refuerza su posición regional tras obtener el apoyo de los diez países miembros de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en plena intensificación de la guerra con Estados Unidos provocada por el pulso por el control del estrecho de Ormuz.

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- El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que lleva más de 250 días de despliegue con unos 5.000 tripulantes y participó en la guerra entre Estados Unidos e Irán, arriba a un puerto de la Marina de Tailandia para una parada de descanso hasta el día 6, precisó el Ministerio tailandés de Defensa.

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NEPAL RIADA

Katmandú/Pekín - Se cumple una semana de la inmensa riada que golpeó el norte de Nepal y el suroeste de la región autónoma del Tíbet ( China), y que ha causado un balance conjunto de un millar de fallecidos, mientras aún se busca a más de 4.000 personas que no han podido ser localizadas.

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FESTIVAL VENECIA

Venecia (Italia) - El Festival de Venecia arranca su 83 edición con la entrega de su León de Oro honorífico a George Clooney y el estreno de 'Ink', la película de Danny Boyle en competición sobre la compra del tabloide británico ‘The Sun’ por parte del magnate Rupert Murdoch.

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- La película ‘La ragazza con la Leica’, sobre la vida de la fotógrafa alemana Gerda Taro, abre la sección ‘Horizontes’ de la Mostra veneciana. (Texto) (Foto)

- El jurado internacional del Festival de Venecia, presidido por Maggie Gyllenhaal, ofrece una rueda de prensa. (Texto) (Foto)

ADEMÁS

MÉXICO ECUADOR | Ciudad de México - El expresidente ecuatoriano Rafael Correa aborda en una entrevista con EFE desde México el futuro de una relación bilateral todavía marcada por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, en un momento de reconfiguración política en América Latina y de creciente tensión entre el Gobierno de Daniel Noboa y los sectores progresistas de la región. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EGIPTO CHINA | El Cairo - Xi Jinping comienza hoy la primera visita de un jefe de Estado chino a El Cairo en una década, en un momento en el que Pekín ve grandes oportunidades en Egipto, mientras Estados Unidos, el principal competidor del país asiático, sigue inmerso en su guerra con Irán. (Texto) (Foto) (Vídeo)

EEUU CINE | Los Ángeles (EE.UU.) En un panorama polarizado donde el poder alienta la violencia racista, el filme 'By Any Means' denuncia la opresión sistémica rompiendo con el cliché de los héroes blancos y expone lo que sucede cuando las instituciones fallan y la ley "no puede hacer justicia", explica a EFE su director, Elegance Bratton. (Texto) (Foto) (Vídeo)

ARGENTINA TANGO | Buenos Aires - Final del Mundial de Tango, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. (Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

América

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL INDUSTRIA.- El Gobierno divulga el crecimiento de la producción industrial de Brasil en julio. (Texto)

14:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA LIBROS.- La pianista española María José de Bustos, afincada en Colombia, habla en una entrevista con EFE de 'El horizonte de mi existencia', su primera novela, una reflexión sobre el duelo, la salud mental y la posibilidad de reinventarse cuando todo parece perdido. (Texto) (Foto) (Vídeo)

15:00 GMT.- Quito.- ECUADOR SALUD.- El frente de pacientes renales de Ecuador se declara en protesta permanente en demanda de la prevención, diagnóstico oportuno, diálisis seguro, acceso a trasplantes y la financiación que garantice la continuidad de los tratamientos. Exteriores del Palacio de Carondelet (Texto) (Foto) (Vídeo)

18:00 GMT.- Washington.- RESERVA FEDERAL.- La Reserva Federal publica su Libro Beige, que ofrece un panorama de los cambios recientes y las perspectivas en distintas áreas de la economía, como empleo, inflación, consumo, industria y vivienda.

20:00 GMT.- Asunción.- PARAGUAY INDÍGENAS.- Inauguran la exposición 'Fotoguiado: Conociendo a las mujeres indígenas y sus luchas en Paraguay', organizado en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Indígena. Centro Cultural de España en Asunción (Texto) (Foto) (Vídeo)

20:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO PETRO.- El expresidente de Colombia Gustavo Petro, quien está de visita en México, ofrece la conferencia magistral ‘El Capital en el Siglo XXI: Economía política de la crisis climática’ (Texto) (Foto)

Ciudad de México - MÉXICO DERECHOS HUMANOS - Organizaciones civiles presentan el informe ‘Gritar gol y gritar ¡justicia! Violaciones a derechos humanos en México en el marco del Mundial FIFA 2026,’ que documenta y analiza la narrativa oficial del megaevento, las afectaciones de la gentrificación, los operativos de seguridad, la criminalización y la represión de las protestas sociales. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires - ARGENTINA MALVINAS - La exploración petrolera en las aguas del Atlántico sur que rodean a las islas Malvinas ha sido por décadas un asunto espinoso dentro de la disputa entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía del archipiélago, una controversia reavivada ahora a partir de una iniciativa para comenzar a extraer crudo en 2028. (Texto)

Ciudad de México.- SALMA HAYEK.- La actriz mexicana Salma Hayek celebra seis décadas de vida consolidada como referencia del cine global y siendo una pionera del talento hispano en la meca del entretenimiento (Texto)

Montevideo - LATINOAMÉRICA INTEGRACIÓN - La Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) celebra la vigésima reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, en la que se designará al próximo secretario general del organismo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Montevideo - MERCOSUR CANCILLERES - Los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay, país que ejerce la presidencia pro tempore, se reúnen en Montevideo para abordar la agenda pendiente del Mercosur, entre cuyos asuntos figura la distribución de las cuotas del acuerdo comercial con la Unión Europea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Nueva York.- BROADCOM RESULTADOS.- Broadcom presenta este miércoles sus resultados trimestrales, en un momento de fuerte expectativa por la demanda de sus chips y aceleradores de inteligencia artificial y por el crecimiento de su negocio ligado a los grandes centros de datos.

Montevideo.- URUGUAY PARAGUAY.- El ministro de Industria y Comercio de Paraguay, Marco Riquelme, encabeza el encuentro 'Conectando oportunidades: Uruguay-Paraguay', organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing en Montevideo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- ARGENTINA ULTRADERECHA.- El foro 'Vientos de cambio', organizado por la fundación argentina Libertad y Progreso, de extrema derecha e ideología ultraliberal, concluye en Buenos Aires con la intervención del presidente Javier Milei. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Buenos Aires.- MARADONA JUICIO.- Previa de una nueva audiencia del juicio para determinar responsabilidades por la muerte de Diego Armando Maradona. (Texto)

Ciudad de Panamá - PANAMÁ CANAL - El administrador saliente del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, participa en un conversatorio con empleados de la vía interoceánica, que bajo su mando sufrió una reingeniería que incluyó el actual sistema de reservas y el programa de inversiones para un nuevo embalse, dos puertos y un gasoducto, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

06:35 GMT.- Bruselas.- UE ECONOMÍA.- El vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, participa en el foro anual organizado por el centro europeo de estudios Bruegel.

07:00 GMT.- Fráncfort.- ALEMANIA BANCA.- Cumbre bancaria organizada por el diario alemán "Handelsblatt" en la que participan los consejeros delegados de Deutsche Bank, Christian Sewing, de Commerzbank, Bettina Orlopp y el presidente del supervisor financiero alemán Bafin, Mark Branson, entre otros.

08:00 GMT.- Ciudad del Vaticano.- PAPA AUDIENCIA.- El papa León XIV preside la audiencia general en el Vaticano (Texto) (Foto) (Vídeo)

10.00 GMT.- Bruselas.- ESPAÑA MIGRACIÓN.- El Partido Popular español y Vox convocan una protesta frente al Parlamento Europeo contra la política del Gobierno español por la gestión de la crisis migratoria en la ciudad de Ceuta, en la que participarán eurodiputados de ambas formaciones y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00 GMT.- Tallin.- ESTONIA ELECCIONES.- El Parlamento de Estonia, el Riigikogu, elige a la nueva jefa de Estado después de que el actual, Alar Karis, decidiera no presentarse a un segundo mandato tras cinco años en el cargo, para el que la jurista Ülle Madise es la única candidata. (Texto) (Foto)

10:00 GMT.- Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El jurado internacional que decidirá este año el León de Oro del Festival de Venecia, presidido por cineasta estadounidense Maggie Gyllenhaal, ofrece la tradicional rueda de prensa de inauguración del certamen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:30 GMT.- Bruselas.- UE OTAN.- La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, recibe al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, en Bruselas.

11:00 GMT.- Londres.- R.UNIDO CINE.- Presentación de la 70ª edición del Festival de Cine de Londres, que se celebra del 7 al 18 de octubre. (Texto) (Vídeo)

13:40 GMT.- París.- FRANCIA ESPACIO.- La astronauta francesa de la ESA, Sophie Adenot, habla con los medios en directo desde la Estación Espacial Internacional (EEI). 8-10, rue Mario Nikis, 75015 París (Texto)

Ginebra.- SUIZA TIROTEO.- La Policía del cantón suizo de Argovia ofrece información a la prensa sobre las investigaciones del tiroteo del fin de semana en una fiesta rave y la captura de un sospechoso. (Texto)

Zagreb.- CROACIA UE.- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se reúne hoy en Zagreb con el primer ministro croata, el conservador Andrej Plenković, en un encuentro centrado en el marco financiero de la UE para el periodo 2028-2034 (Texto)

Srebrenica.- BOSNIA CRÍMENES MANIFESTACIONES.- La ciudad bosnia de Srebrenica, donde en 1995 murieron asesinados más de 8.000 varones musulmanes a manos de unidades serbobosnias, se celebran hoy dos manifestaciones: una contra la glorificación del criminal de guerra serbobosnio Ratko Mladic, fallecido la semana pasada en la cárcel de La Haya, donde cumplía cadena perpetua por genocidio y crímenes de guerra, y otra para “despedirse dignamente" del exgeneral.

Londres.- R.UNIDO FRANCIA.- Visita del presidente francés Emmanuel Macron y de la primera dama Brigitte Macron. Hoy se espera que visiten el Museo Británico y concretamente la exposición del Tapiz de Bayeux, una excepcional pieza medieval de 70 metros de largo prestada por primera vez por Francia y que se podrá visitar a partir del 10 de septiembre. (Texto) (Foto)

Venecia.- FESTIVAL VENECIA.- El Festival de Venecia arranca su 83 edición con la entrega de su León de Oro honorífico a George Clooney y el estreno de 'Ink', la película de Danny Boyle en competición sobre la compra del tabloide británico ‘The Sun’ por parte del magnate Rupert Murdoch. Por Marta Garde y Gonzalo Sánchez. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Moscú.- RUSIA FORO.- La ciudad rusa de Vladivostok acoge el XI Foro Económico Oriental. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Wicklow.- UE SEGURIDAD.- Los ministros de Defensa de la Unión Europea participan en una reunión informal en Wicklow (Irlanda) para hablar del apoyo militar a Ucrania, la preparación de defensa de la UE, el desarrollo de capacidades y la cooperación con la OTAN.

Oriente Medio

El Cairo.- EGIPTO ISLAM.- Arranca hoy en Nuevo Cairo la XI Conferencia Internacional de las Instituciones de Fetuas (edictos islámicos), organizada por el Dar al-Ifta - máximo organismo emisor de edictos religiosos de Egipto- para debatir durante dos días sobre la protección de la familia y la identidad islámica bajo el patrocinio del presidente del país, Abdelfatah al Sisi. (Texto)

11:00 GMT.- Rabat.- MARRUECOS ESPAÑA.- La Liga Marroquí para la Defensa de los Derechos Humanos, una organización tradicionalmente vinculada a grupos nacionalistas, presenta un informe sobre el cruce masivo de migrantes a Ceuta y convoca una movilización frente a la Embajada de España en Rabat en protesta por el trato a los migrantes marroquíes en la ciudad autónoma española (Texto) (Foto) (Vídeo)

África

Nairobi.- ONU CRISIS CLIMÁTICA.- El Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA) presenta un nuevo informe que aborda los riesgos de superar el límite de 1,5 grados de calentamiento global respecto a la era preindustrial y la necesidad de bajar de ese nivel. (Texto)

Kinsasa.- RD CONGO CORRUPCIÓN.- Un tribunal de la RD Congo dicta su veredicto en el caso contra el exministro de Justicia Constant Mutamba por presunta malversación de millones de dólares de un fondo de reparaciones para víctimas de crímenes cometidos en territorio congoleño por el Ejército de la vecina Uganda, así como por la explotación ilícita de recursos.

Nairobi.- SUDÁFRICA XENOFOBIA.- Unos 180.000 africanos repatriados este año desde Sudáfrica por ataques xenófobos regresan a sus países, pero la mayoría lo hacen sin trabajo, sin bienes, con familias partidas y la sensación de que una frontera africana les arrancó la vida que habían construido durante años. Diego Nicolás Alonso y Buhari Bolaji (Texto) (Foto)

Ciudad del Cabo.- SUDÁFRICA CORRUPCIÓN.- Empieza en Sudáfrica la audiencia sobre el recurso presentado por el presidente Cyril Ramaphosa contra un informe de 2022 que lo acusa de una posible violación de las leyes anticorrupción del país y que desencadenó el proceso para la destitución del mandatario. (Texto)

Asia

Manila.- FILIPINAS ESPAÑA.- El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, Luis Planas, llega a Filipinas, donde se reunirá con su homólogo, Francisco Tiu Laurel Jr., para abordar las relaciones bilaterales y diferentes asuntos de interés agroalimentario, además de participar en la presentación del Grupo de Cocineros Españoles en Filipinas.

Seúl.- COREA DEL SUR GASTRONOMÍA.- La Justicia de Corea del Sur dicta sentencia contra la operadora de un restaurante con dos estrellas Michelin, por utilizar hormigas como adorno para postres, para quien la Fiscalía solicitó un año de cárcel, además de una multa de 20 millones de wones (unos 11.800 euros) para la empresa.

Taipéi.- TAIWÁN SEMICONDUCTORES.- La fotónica de silicio y la óptica integrada, tecnologías clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, protagonizan la apertura de SEMICON Taiwan, el evento de semiconductores más importante de la isla, que durante tres días reunirá a más de 1.300 expositores de 65 países. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Laem chabang.- IRÁN GUERRA.- El portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln, que lleva más de 250 días de despliegue con unos 5.000 tripulantes y participó en la guerra entre Estados Unidos e Irán, arriba a un puerto de Tailandia para una parada de descanso hasta el día 6, precisó el Ministerio tailandés de Defensa.

Pekín.- HONG KONG PROTESTAS.- El activista prodemocrático hongkonés Joshua Wong comparece ante un tribunal para escuchar su sentencia, tras ser acusado de colusión con fuerzas extranjeras, cargo que acarrea una pena máxima de cadena perpetua

Katmandú/Pekín.- NEPAL RIADA.- El número de víctimas continúa aumentando tras la riada del pasado miércoles, que ya sRedacción EFE Internacional (34)913 46 71 00

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