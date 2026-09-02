Bolivia entrega a Perú a Jhonsson Pulpo, principal líder de la banda criminal Los Pulpos

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Lima, 1 sep (EFE).- La Policía de Bolivia entregó este martes a Perú al principal líder de la banda criminal peruana Los Pulpos, Jhonsson Cruz Torres, apodado Jhonsson Pulpo, pocas horas después de haber sido capturado en La Paz tras una larga búsqueda, según informó el Gobierno peruano a través de sus redes sociales.

La entrega de Jhonsson Pulpo, heredero del mayor clan criminal de Perú que tiene como centro de operaciones la ciudad de Trujillo, se realizó en la población fronteriza de Desaguadero, situada a orillas del lago Titicaca, donde se encuentra el principal paso fronterizo terrestre entre ambos países.

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Sobre Cruz Torres, de 29 años, pesaba una orden de captura internacional tras haber recibido una condena de cadena perpetua por un robo donde murió un comerciante, así como por múltiples secuestros y asesinatos ejecutados en Trujillo, ciudad de la costa norte de Perú, situada a unos 570 kilómetros de Lima. EFE

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