Merz y Zelenski hablan por teléfono tras atribución a Rusia del ataque híbrido de Leipzig

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Berlín, 2 sep (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, hablaron por teléfono este miércoles después de que la víspera el Gobierno de Alemania atribuyera a Rusia la autoría del ataque híbrido con drones en el aeropuerto de Leipzig (este de Alemania).

"El canciller ha informado al presidente Zelenski de la atribución, realizada ayer, del ataque híbrido contra el aeropuerto de Leipzig", informó en un comunicado el portavoz del Ejecutivo alemán, Stefan Kornelius.

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Merz subrayó, después de que varios drones con explosivos fueran encontrados en agosto en el aeropuerto de Leipzig -una infraestructura importante en el apoyo internacional a Ucrania en su defensa frente a la guerra de agresión rusa- que Kiev "puede contar con que Alemania seguirá prestándole apoyo civil y militar", según Kornelius.

"El presidente Zelenski agradeció al canciller el apoyo de Alemania, también en el ámbito de la defensa aérea", señaló el portavoz gubernamental.

El pasado 4 de agosto se encontró en el aeropuerto de Leipzig un dron dotado de una carga explosiva y hubo una supuesta colisión de un segundo vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, y diez días más tarde fue hallado un tercero de esos aparatos, así como explosivos, informaron la semana pasada las cadenas públicas WDR y NDR y el diario 'Süddeutsche Zeitung'.

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El lunes el Gobierno alemán responsabilizó de este "ataque híbrido" a Rusia y anunció el cierre del consulado ruso en Bonn a partir del próximo 18 de septiembre, además de, entre otras medidas, la cancelación del contrato que permite la actividad al centro cultural Casa Rusa en Berlín y la convocatoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores del embajador del país de Vladímir Putin en Berlín. EFE