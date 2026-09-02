Tormenta tropical Marie gana fuerza en Pacífico mexicano y podría convertirse en huracán

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Ciudad de México, 2 sep (EFE).- La tormenta tropical Marie, el décimo tercer ciclón de la temporada en el Pacífico oriental, continúa fortaleciéndose y podría intensificarse a huracán, afectando principalmente al noroeste del país, donde se prevé un aumento de lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En una tarjeta informativa, el SMN explicó que a las 09:00 hora local (15:00 GMT), el centro de la tormenta tropical Marie se localizaba a 670 kilómetros (km) al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

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El organismo apuntó que el fenómeno meteorológico registra vientos máximos sostenidos de 110 kilómetros por hora (km/h), rachas de 140 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 15 km/h.

"Durante este día podría intensificarse a huracán. Su extensa circulación reforzará la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y en el occidente del territorio nacional", señaló la autoridad meteorológica.

Según el aviso, se espera que la tormenta provoque lluvias fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y en el occidente de México.

Ante ello, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), exhortó a la población a extremar precauciones en los estados mencionados por lluvias, viento y oleaje, incluyendo la navegación marítima.

De acuerdo con el pronóstico del SMN, Marie podría convertirse en huracán categoría 1 o 2, este miércoles y alcanzaría la categoría 2 la tarde del jueves.

Pero la trayectoria proyectada la aleja de las costas mexicanas, con movimiento hacia el noroeste, pasando al sur/suroeste de Cabo San Lázaro y Punta Abreojos, Baja California Sur.

Por otro lado, la CNPC informó que la presencia de canales de baja presión, la entrada de la nueva onda tropical número 36 sobre la península de Yucatán y el avance de la onda tropical número 35 en el sur, ocasionarán chubascos en el centro, occidente, noreste, oriente sur y sureste del territorio.

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En contraste, una circulación anticiclónica sostendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en el norte, litorales del Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán, manteniendo una onda de calor extrema sobre zonas de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y Sinaloa.

México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la temporada 2026, de los que entre cuatro y cinco podrían alcanzar categoría 3, 4 o 5.

Además, el SMN anticipó en abril una temporada con mayor actividad ciclónica en el Pacífico que en el Atlántico, en un contexto influido por el fenómeno de El Niño.

Hasta ahora se han formado 13 tormentas con nombre en el Pacífico oriental, según datos del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. EFE