Los talibanes afirman que las relaciones con EE. UU. son una "necesidad nacional"

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Kabul, 2 sep (EFE).- Los talibanes afirmaron este miércoles que establecer relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos es una "necesidad nacional" para Afganistán, en medio de sus esfuerzos por ampliar sus lazos y lograr un mayor reconocimiento internacional.

Zabihullah Mujahid, principal portavoz de las autoridades fundamentalistas, hizo estas declaraciones al presentar los logros de su Administración durante el último año lunar (de junio de 2025 a junio de 2026).

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"Afganistán necesita tener relaciones diplomáticas con Estados Unidos, así como relaciones económicas. El compromiso mutuo y el beneficio recíproco son parte de nuestras necesidades nacionales", aseveró Mujahid.

El portavoz aclaró que la política del Emirato Islámico (como se llaman los talibanes) pasa por mantener contactos con todos los países y destacó los esfuerzos de su aparato diplomático por establecer nexos positivos con Washington, al considerarlo una nación clave en el mundo contemporáneo.

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Estos comentarios se producen mientras el régimen de Kabul, que sigue careciendo de un reconocimiento internacional amplio, redobla sus esfuerzos para fortalecer sus contactos tanto a nivel regional como global.

Mujahid señaló el reconocimiento de las autoridades talibanes por parte de Rusia el año pasado como uno de sus principales hitos diplomáticos, y citó también la apertura o activación de misiones en Kuwait y Alemania.

"Durante el año 1447 de la Hégira, se pusieron en marcha oficialmente las relaciones diplomáticas y consulares con Kuwait y entraron en funcionamiento tres representaciones en el extranjero", detalló Mujahid, en referencia a las embajadas administradas por los talibanes en Kuwait y Berlín, y a un consulado general en Bonn (Alemania).

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Asimismo, destacó la participación oficial de Afganistán en el Formato de Moscú, a cuya séptima reunión asistió el ministro de Asuntos Exteriores talibán, y cifró en 93 las visitas oficiales realizadas por funcionarios afganos a otros países durante el último año.

En el ámbito económico, Mujahid resaltó el creciente comercio con los países vecinos y la India, país al que Afganistán exportó bienes por valor de 773 millones de dólares, mientras que las importaciones indias ascendieron a 2.066 millones.

También agradeció la asistencia de Nueva Delhi a las instituciones sanitarias afganas mediante la donación de una veintena de ambulancias y diverso equipamiento médico. EFE