Wright dice que Venezuela duplicará producción petrolera y que avanza a 'velocidad Trump'

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Nueva York, 2 sep (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este miércoles desde Caracas que la producción petrolera de Venezuela puede "duplicarse para finales de esta década" y que el desarrollo de los nuevos acuerdos energéticos en el país avanza a "velocidad Trump".

Wright señaló en una entrevista con Bloomberg que la producción petrolera venezolana ha aumentado un 25 % y las exportaciones un 50 %, y estimó que, incluso desde el nivel actual de producción, esta puede "duplicarse antes de que termine la década".

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Agregó que varios de los yacimientos incluidos en los últimos acuerdos ya se encuentran en desarrollo y que otros no han tenido "ningún desarrollo significativo".

Algunos de esos yacimientos, dijo, estuvieron anteriormente bajo asociaciones "con empresas rusas o chinas" y otros "con socios criminales".

"(Hay que) llevarlos a un desarrollo comercial real", afirmó Wright, quien destacó "la rapidez" con la que se está avanzando en Venezuela.

"Hasta ahora hemos ido a velocidad Trump en Venezuela", dijo, antes de señalar que North American Blue Energy Partners (NABEP) produce actualmente unos 200.000 barriles de petróleo al día y es el segundo mayor productor privado de Venezuela.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, firmaron el 31 de agosto un acuerdo con NABEP para desarrollar 17 yacimientos petroleros con un potencial de unos 65.000 millones de barriles de crudo.

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Sobre la posibilidad de que NABEP necesite incorporar a otros operadores, Wright respondió que está "seguro" de que se producirán "nuevas asociaciones".

"El acuerdo se firmó el viernes, así que esto es completamente nuevo", afirmó, y agregó que "esa base de reservas es tan grande que claramente se formarán asociaciones adicionales para desarrollar esos recursos".

El secretario de Energía llegó el martes por la noche a Venezuela para asistir a la firma de nuevos contratos con la petrolera estadounidense Chevron, la italiana Eni y la eléctrica estadounidense GE Vernova.

Su visita se produce días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela.

Antes, en otra entrevista con CNBC este mismo miércoles, Wright aseguró que la producción venezolana superará los 2 millones de barriles diarios para finales de esta década, frente a los alrededor de 1,25 millones actuales.

Por su parte, la energética Chevron ampliará sus operaciones en Venezuela con una inversión de 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años, con el objetivo de más que duplicar su producción en el país. EFE