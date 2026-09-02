La tecnología de seguridad aérea protegió once estadios y más de 50 recintos estratégicos en el Mundial

Guardar

El Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, en el que España conquistó su segunda 'estrella', contó con un amplio despliegue de tecnología de seguridad que permitió blindar los once estadios estadounidenses de la competición y más de 50 emplazamientos estratégicos adicionales como zonas de aficionados y los campos de concentración de las selecciones.

La empresa de seguridad pública Axon apoyó a las autoridades locales mediante soluciones destinadas a neutralizar la presencia de drones y monitorizar el espacio aéreo en tiempo real durante el desarrollo del torneo.

PUBLICIDAD

A través de la plataforma Dedrone C2, los equipos de seguridad integraron en una única visión operativa la información recopilada por radares, sensores de radiofrecuencia y cámaras para detectar y seguir dispositivos no autorizados próximos a los recintos.

Esta herramienta se combinó con unidades móviles para ampliar la cobertura en áreas de mayor afluencia y se ha conectado directamente con la plataforma Fusus, permitiendo que agentes locales, federales y centros de mando hayan compartido imágenes de la situación en tiempo real.

PUBLICIDAD

Asimismo, las soluciones tecnológicas utilizadas durante el torneo incorporaron sistemas de traducción simultánea para facilitar las comunicaciones de los cuerpos de seguridad con los visitantes internacionales en más de 50 idiomas.

La iniciativa buscó responder al reto organizativo de un torneo que reunió a 48 selecciones disputando 104 partidos repartidos entre 16 ciudades sede de Estados Unidos, Canadá y México.

"La victoria de España será recordada por lo ocurrido sobre el terreno de juego, pero el Mundial también dejó aprendizajes importantes fuera de él. Proteger un acontecimiento de esta magnitud exige que distintos organismos puedan ver, comprender y responder de forma coordinada. La tecnología de Axon ayudó a convertir información procedente de múltiples fuentes en una visión operativa común", manifestó el country manager de Axon en España, Enrique López.

PUBLICIDAD

Tras la conclusión del campeonato, la compañía ha confirmado que trabaja para aplicar estas mismas capacidades tecnológicas en la gestión diaria de emergencias, la protección de eventos multitudinarios y el refuerzo de la respuesta operacional de los cuerpos de seguridad pública.