Incautado un buque ruso en Noruega a petición de la ucraniana Naftogaz en compensación por la anexión de Crimea

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Las autoridades de Noruega han incautado este miércoles un buque ruso tras la solicitud de la petrolera y gasística estatal ucraniana Naftogaz y por orden de un tribunal noruego, en el marco de los esfuerzos de la empresa por hacerse con el monto de más de 3.600 millones de euros impuestos a Rusia por un tribunal de arbitraje de La Haya a modo de compensación por los activos de Naftogaz en Crimea expropiados con la anexión rusa de la península 'de iure' ucraniana.

"La Policía de Svalbard ha recibido una orden del Tribunal de Distrito de Nord-Troms y Senja para detener e incautar el buque 'Profesor Molchanov'. Hoy han detenido el buque en Barentsburg", ha declarado al diario noruego 'Aftenposten' el jefe de operaciones de la Policía del archipiélago, Hakon Finstad.

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La actuación también ha sido confirmada por el gobernador de Svalbard, Lars Fause: "El Tribunal de Distrito ordenó que el buque atracara en un lugar determinado por el gobernador, y se ha decidido que permanecerá atracado en Barentsburg hasta que el gobernador o el Tribunal de Distrito decidan lo contrario", ha indicado en declaraciones a la radiotelevisión estatal NRK.

El dirigente ha subrayado que las autoridades de Svalbard brindarán "asistencia a los afectados por esta detención". "También facilitaremos el regreso de la tripulación y los pasajeros a Rusia", ha agregado.

De todos modos, ha remarcado que pretende "abordar este asunto a nivel local, mediante la cooperación, el diálogo y la discusión con las autoridades de Barentsburg". "En cuanto a política exterior, remito a Oslo", ha señalado, apuntando al Gobierno central.

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Asimismo, ha asegurado haber "dialogado con las autoridades de Barentsburg, explicado el motivo y los pasos a seguir". "Si desean impugnar esa decisión, deben hacerlo ante el Tribunal de Distrito de Nord-Troms y Senja", ha anotado con respecto al segundo asentamiento más grande del archipiélago, habitado principalmente por nacionales rusos.

Aunque Svalbard es parte de Noruega, Rusia tiene derecho a explotar recursos naturales a raíz de un acuerdo firmado en 1920, motivo por el que, además, mantiene presencia diplomática en el citado asentamiento. De hecho, el 'Profesor Molchanov' --vinculado al Instituto Oceanográfico Shirshov, sancionado por Estados Unidos y Ucrania-- lleva varios años investigando el lecho marino alrededor de las islas en busca de minerales, informa NRK.

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NAFTOGAZ SEGUIRÁ "PERSIGUIENDO ACTIVOS RUSOS" HASTA CUMPLIR EL LAUDO

Sobre la incautación también se ha pronunciado la propia Naftogaz, que ha destacado en un comunicado la medida tomada "a petición del Grupo Naftogaz", al tiempo que ha agradecido "a las autoridades noruegas su colaboración para exigir responsabilidades a la Federación Rusa".

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La petrolera y gasística ucraniana ha enmarcado la actuación de las autoridades noruegas "como parte de los esfuerzos globales para ejecutar el laudo arbitral obtenido por Naftogaz y otras empresas del Grupo contra la Federación Rusa por la expropiación ilegal de sus activos en Crimea, territorio que Rusia anexó ilegalmente en 2014".

Recordando las cifras del laudo, "que ascienden a aproximadamente 4.220 millones de dólares (más de 3.640 millones de euros), más intereses y costas", Naftogaz ha destacado "otro paso importante para restablecer la justicia".

"Rusia no puede eludir su responsabilidad simplemente negándose a cumplir con un laudo arbitral internacional. Continuaremos persiguiendo activos rusos en todo el mundo hasta que se pague la indemnización otorgada a Naftogaz y a otras empresas del Grupo Naftogaz", ha declarado el director ejecutivo interino del grupo, Sergi Fedorenko.

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