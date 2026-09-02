Chris Wright llega a la sede del Ejecutivo de Venezuela para reunirse con Delcy Rodríguez

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Caracas, 2 sep (EFE).- El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, llegó este miércoles a Miraflores, la sede del Ejecutivo de Venezuela, para reunirse con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y firmar acuerdos relacionados con el sector de hidrocarburos.

El canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) transmitió imágenes de la llegada de Wright, quien se encuentra en Venezuela desde el martes, acompañado del encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, John Barrett, y el vicepresidente sectorial de Economía del país suramericano, Calixto Ortega Sánchez.

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La visita de Wright tiene como objetivo la firma de un nuevo contrato para la petrolera estadounidense Chevron en la Faja del Orinoco, la mayor reserva de crudo en el mundo.

Previamente, VTV transmitió una reunión entre Delcy Rodríguez y altos directivos de Chevron y de la petrolera italiana Eni.

Chevron informó este miércoles que ampliará sus operaciones en Venezuela para llegar a invertir 7.000 millones de dólares durante los próximos cinco años y que duplicará su producción en ese país.

En un comunicado, le petrolera detalló que ha alcanzado acuerdos con Venezuela que mejoran las condiciones fiscales, comerciales y legales para sus empresas conjuntas en el país y que respaldarán inversiones superiores a 7.000 millones de dólares en cinco años.

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Según Chevron, los planes de estas sociedades contemplan duplicar la producción en ese periodo, hasta aproximadamente 600.000 barriles diarios en comparación con la de 2026.

Su anuncio llega días después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara sobre un acuerdo para desarrollar las reservas petroleras de Venezuela y otorgar al Pentágono una participación en los beneficios obtenidos. EFE