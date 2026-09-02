CE aprueba ayudas alemanas de hasta 35.200 millones para garantizar suministro eléctrico

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Bruselas, 2 sep (EFE).- La Comisión Europea autorizó este miércoles que Alemania destine hasta 35.200 millones de euros en ayudas de Estado para garantizar la seguridad del suministro eléctrico a partir de 2031 y facilitar al mismo tiempo la descarbonización del sistema energético.

"Esta medida, con un coste estimado de entre 15.600 y 35.200 millones de euros, tiene como objetivo garantizar una capacidad suficiente para producir, almacenar o ajustar de manera flexible el consumo de electricidad, de modo que la producción eléctrica pueda satisfacer de forma constante la demanda prevista", indicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

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Las ayudas estarán abiertas a todas las tecnologías, tanto a instalaciones existentes como nuevas, así como al almacenamiento, la gestión de la demanda y, con determinadas condiciones, a capacidad situada en otros Estados miembros conectados directamente a la red alemana. EFE