Alemania defiende su "proporcionada" reacción ante Rusia y agradece la unidad europea contra Moscú

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El ministro alemán de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul, ha defendido este miércoles que la reacción de Berlín ante el ataque fallido de Rusia en el aeropuerto de Leizpig fue "necesaria y proporcionada", al tiempo que ha agradecido el "fuerte respaldo" mostrado por los socios europeos, "incluso más allá del círculo de los Estados miembro de la UE".

"Rusia debe saber ahora que su vía de buscar soluciones militares, de querer imponer sus pretensiones mediante la fuerza, también con medios híbridos, ha fracasado", ha subrayado Wadephul, quien ha insistido en que ese es "el mensaje" que Alemania y sus socios europeos quieren enviar en estos días, acompañado de un "apoyo muy claro" a Ucrania.

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El jefe de la diplomacia alemana ha defendido así, en declaraciones a los medios antes de una reunión de ministros de Exteriores en Irlanda, la decisión de atribuir el ataque híbrido a Moscú, anunciada este martes por el Gobierno federal, y ha negado que responda a motivos electoralistas, como ha sugerido el presidente ruso, Vladimir Putin, quien ha acusado a Berlín de fabricar pruebas.

"Es justo lo contrario. Si hubiéramos pensado en clave electoral, quizá lo habríamos evitado, porque precisamente en las campañas electorales en el este de Alemania esto genera muchas discusiones", ha respondido Wadephul, asegurando que la decisión se adoptó tras un "trabajo cuidadoso" de todo el Gobierno federal y de los servicios de seguridad implicados.

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En este sentido, ha subrayado la necesidad de que Rusia "vea con claridad que Europa está unida" frente a la agresión de Moscú, en particular junto a Kiev. También ha vinculado esa unidad a la "disposición" europea a "mantener conversaciones y alcanzar acuerdos" con el Kremlin para poner fin a la guerra de Ucrania.