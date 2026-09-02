Al menos un muerto y seis desaparecidos al naufragar un barco en aguas de Corea del Sur

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Seúl, 2 sep (EFE).- Al menos una persona falleció y otras seis están desaparecidas después de que un barco remolcador volcara este miércoles frente a la ciudad portuaria de Busan, en el sureste de Corea del Sur, según la Guardia Costera del país asiático.

Tras zarpar del puerto de Busan para remolcar un buque mercante con seis tripulantes surcoreanos y dos indonesios a bordo, el barco volcó a las 13:29 horas (hora local, 4:29 GMT) y se hundió por completo aproximadamente dos horas después, recoge la agencia de noticias Yonhap.

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Un tripulante fue rescatado por una embarcación comercial, mientras que la Guardia Costera rescató a otro de ellos que estaba inconsciente. Fue trasladado a un hospital, pero posteriormente fue declarado muerto.

La Guardia Costera envió trece embarcaciones para las labores de búsqueda de los desaparecidos, mientras que la Armada desplegó un buque de salvamento y rescate, varias embarcaciones y aeronaves para la operación.

No obstante, indicaron que las labores de búsqueda se enfrentan a dificultades debido a que las olas alcanzan hasta 1,5 metros de altura y el fuerte viento.

En este contexto, el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, dio instrucciones a las autoridades competentes para que movilicen todos los recursos disponibles para las labores de búsqueda y rescate, añade Yonhap. EFE