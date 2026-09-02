Acer facilita el trabajo con un nuevo monitor con pantalla ePaper y un extensor triple de pantalla

01/09/2026 Extensor triple de pantalla POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ACER

Guardar

Acer ha presentado un nuevo monitor ePaper y un extensor triple de pantalla, que debutan en su catálogo junto a nuevos proyectores portátiles, tabletas y soluciones de conectividad 5G.

La compañía tecnológica ha celebrado la rueda de prensa global next@acer en Berlín, en el marco de IFA 2026, donde ha presentado sus nuevos productos dirigidos a usuarios que juegan, trabajan y se mantienen conectados mientras están en movimiento, lo que incluye monitores, proyectores y 'routers'.

PUBLICIDAD

Una de las novedades es el monitor Acer EP130K, que ofrece una experiencia gráfica similar a la del papel para facilitar el trabajo durante largos periodos de tiempo. Ofrece una resolución de hasta 3.200 x 2.400 píxeles con una frecuencia de refresco de 60 Hz, además de tener modos de color y blanco y negro para cambiar entre ambos.

Este monitor con pantalla ePaper soporta el tacto directo y permite el uso de un lápiz óptico o stylus, lo que hace que la sensación de escribir o dibujar sea similar a hacerlo sobre un papel, aunque también admite el uso del dedo para escribir y dibujar sobre la pantalla.

PUBLICIDAD

La compañía tecnológica también ha mostrado el extensor triple de pantalla Acer PD163Q P3, una solución multitarea que incluye tres paneles IPS FHD de 15,6 pulgadas en un formato plegable, que puede conectar a un equipo de trabajo mediante USB-C.

Acer ha señalado que las tres pantallas de PD163Q P3 funcionan como paneles de pantalla plegables independientes que soportan tanto modos de extensión como de clonación, permitiendo a los usuarios dedicar una pantalla a cada aspecto de su flujo de trabajo.

PUBLICIDAD

OTRAS NOVEDADES

Las novedades de Acer incluyen el proyector Acer C350e, que ofrece una resolución Full HD de 1.920 x 1.080, respaldada por una fuente de luz de 8.000 lúmenes LED y 350 lúmenes ANSI de brillo.

C350e permite la transmisión en 'streaming' desde aplicaciones y plataformas populares, tiene dos altavoces de 3W y cuenta con inteligencia artificial, que facilita interacciones con Google Gemini muestra fotos personales y ofrece widgets útiles cuando el equipo no está proyectando.

PUBLICIDAD

A este dispositivo se suman un nuevo modelo de 16 pulgadas de las tabletas Iconia, Acer Iconia X16, la actualización de Iconia X14 (X14-21M) de 14 pulgadas. Ambas están impulsadas por procesadores MediaTek Helio G80 y con Android 16, y cuentan con pantallas OLED con resolución de 1.920 x 1.200 y un chasis metálico en negro mate.

Las últimas novedades son el 'router' 5G CPE Acer Connect X6ES, que ofrece conectividad rápida y estable vía WiFi 6E y 5G con conmutación inteligente por error; y el adaptador 5G Acer Connect D5P, de diseño 'plug-and-play', que ofrece flexibilidad triSIM con soporte para eSIM, nano SIMs y vSIMs.

PUBLICIDAD