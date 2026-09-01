Agencias

Suben a 20 los muertos en una operación contra una disidencia de las FARC en Colombia

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Bogotá, 31 ago (EFE).- El número de muertos que dejó una operación contra un grupo del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, en el departamento colombiano del Guaviare (centro-sur), se elevó a 20, confirmó este lunes el presidente Abelardo de la Espriella.

"La Operación Militar Azarías deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, cinco capturados y dos menores recuperados", expresó el mandatario en la red social X. EFE

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