Los Filis encaran 13 juegos clave rumbo a la postemporada

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Redacción Deportes, 31 ago (EFE).- Los Filis de Filadelfia tienen frente a sí dos semanas que serán cruciales para definir su posición en la postemporada, al situarse en su mejor momento y empatados en el primer lugar del comodín con los Cachorros de Chicago.

"Es esa época del año en la que es hora de empezar a perseguir la división", dijo el receptor J.T. Realmuto tras completar la barrida sobre los Angelinos el pasado domingo.

Los Filis están a 5.0 juegos de los Bravos de Atlanta, líderes de la División Este, manteniendo la misma distancia sobre los Padres de San Diego, primer equipo fuera de los puestos de postemporada.

Sus próximos 13 partidos serán ante rivales directos en la contienda, comenzando por una serie de 3 partidos en el Chase Field ante los D-backs de Arizona que definirá el desempate directo entre ambos clubes.

El calendario inmediato incluye 7 choques clave ante los Bravos.

El ganador de la División Este de la Liga Nacional tiene asegurado su lugar entre los tres primeros cabeza de serie de la postemporada.

De ganar el título divisional como segundo clasificado general, un puesto que disputan Bravos y Dodgers detrás de los Cerveceros de Milwaukee, los Filis irán directo a las semifinales de conferencia, mientras que como tercer lugar albergarán la Serie de Comodines en casa, según analiza la Major League Baseball (MLB).

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En los duelos particulares de la división, Los Filis tiene un récord de 1-5 ante Atlanta a falta de 7 partidos directos, mientras que los Dodgers ya aseguraron el desempate sobre los Filis al ganar la serie particular por 4-2

Panorama del Comodín

En el cuadro del Comodín, de acuerdo con la MLB, el equipo que ocupe la primera posición jugará la Serie de Comodines al mejor de tres en su estadio, mientras el segundo y tercer clasificado deberán disputar la eliminatoria a domicilio.

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Los Filis ya aseguraron el desempate ante los Padres de San Diego (6-0), pero lo han perdido contra los Cachorros de Chicago (1-6) y lo tienen pendiente frente a Arizona, ante quienes marchan 1-2.

El tramo final del calendario tiene para Filadelfia únicamente dos series ante equipos no contendientes (Nacionales de Washington y Mets de Nueva York), cerrando la temporada regular con serios compromisos frente a Cerveceros y Rays de Tampa Bay. EFE