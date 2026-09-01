La UE busca interceptores de misiles para Ucrania entre países con reservas próximas a caducar

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La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reclamado este martes a los Estados miembro que disponen de interceptores Patriot próximos a caducar que los entreguen a Ucrania, ya que el país enfrenta escasez de estos y ha vivido uno de los veranos con mayor número de ataques aéreos a la población civil.

Así lo ha dicho durante una reunión informal de ministros de Defensa de la UE que se celebra en Irlanda, donde ha señalado la defensa aérea como una de las principales necesidades que tiene en estos momentos Ucrania para hacer frente a los ataques rusos.

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"El principal problema son las defensas aéreas: les faltan interceptores. Sabemos que algunos países tienen interceptores que caducarán pronto, así que sería muy positivo que se entregaran a Ucrania para que puedan usarlos y proteger a su población", ha afirmado la jefa de la diplomacia europea.

Kallas no ha precisado qué Estados miembro disponen de estos interceptores próximos a caducar, pero ha explicado que la UE está haciendo gestiones también con países de fuera del bloque para tratar de conseguir más unidades que puedan ser suministradas a Kiev.

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"También estamos haciendo gestiones con países fuera de la Unión Europea para conseguir interceptores que protejan a la población civil, aunque, por supuesto, es muy difícil", ha reconocido.

En paralelo, la Alta Representante ha avanzado que los europeos trabajan junto a Ucrania para poner en marcha un sistema europeo de interceptores, con el objetivo de reforzar a más largo plazo las capacidades de defensa aérea del país frente a los ataques rusos.

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"Los ucranianos, por supuesto, se mantienen firmes y tenemos que apoyarlos", ha incidido Kallas, en un momento en el que Kiev reclama a sus socios occidentales más sistemas y munición de defensa aérea para proteger sus ciudades e infraestructuras de los bombardeos rusos.

ESPACIO, SEGURIDAD MARÍTIMA Y LÍBANO

Por otro lado, Kallas ha avanzado que los ministros de Defensa abordarán durante la reunión de este martes el papel del espacio en la seguridad europea, un ámbito en el que ha defendido que la UE debe "dar un paso adelante" para mantener su posición como potencia espacial.

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"El espacio es un elemento clave para la defensa, muy importante, con un uso tanto civil como militar, y realmente necesitamos dar un paso adelante para seguir siendo una potencia espacial dada la situación actual", ha señalado.

Los ministros discutirán igualmente sobre seguridad marítima, con especial atención a la situación en el estrecho de Ormuz, donde Kallas ha reclamado que se respete la "libertad de navegación" y ha reconocido que los esfuerzos diplomáticos emprendidos hasta ahora "no han dado resultados".

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"Para nosotros es importante que no haya peajes ni tasas en estas rutas que antes estaban abiertas", ha afirmado la Alta Representante, que ha insistido en la necesidad de garantizar el tránsito por esta vía marítima estratégica.

En este sentido, los responsables europeos de Defensa analizarán qué medidas adicionales pueden adoptar de manera conjunta para reforzar la protección de las infraestructuras submarinas críticas.

Finalmente, los ministros abordarán la situación en Líbano y debatirán sobre una eventual misión europea de apoyo a las Fuerzas Armadas libanesas, ante la retirada de la Fuerza Interina de la ONU en Líbano (FINUL), programada para 2027.