La tormenta Edouard se fortalece rumbo a Texas y Luisiana y puede tomar fuerza de huracán

Guardar

Miami (EE.UU.), 1 sep (EFE).- La tormenta tropical Edouard se fortalece este martes mientras se aproxima a las costas de Texas y Luisiana, en el noroeste del golfo de México, donde podría alcanzar una intensidad cercana a la de huracán antes de tocar tierra más tarde, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés)

A las 8:00 de la mañana, hora del Este de EE.UU. (12:00 GMT), Edouard, que se formó este lunes y es la quinta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico, se encontraba a unos 65 kilómetros (40 millas) al sureste de Cameron, Luisiana, y a 110 kilómetros (70 millas) al este-sureste de Port Arthur, Texas.

PUBLICIDAD

El ciclón presentaba a esa hora vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y desplazándose hacia el oeste-noroeste a 13 km/h (8 mph).

Las principales zonas en riesgo se extienden desde High Island, Texas, hasta Cameron, Luisiana, donde está vigente una alerta de huracán, mientras que desde Port Bolivar, Texas, hasta la línea entre las localidades de Vermilion e Iberia, Luisiana, rige una advertencia de tormenta tropical.

PUBLICIDAD

El CNH, con sede en Miami, emitió también una advertencia de marejada ciclónica desde High Island hasta la línea entre Vermilion y Cameron, donde el agua podría elevarse entre 90 centímetros hatas 1,5 metros (3 y 5 pies) sobre el nivel del suelo; entre esa línea y Morgan City, el aumento podría ser de 30 a 90 centímetros (1 a 3 pies)

El NHC advirtió de que las condiciones de tormenta tropical podrían llegar a la costa durante la mañana y que las condiciones de huracán son posibles en el área bajo vigilancia durante la tarde.

Edouard tocaría tierra en la costa del noroeste del golfo más tarde este martes y avanzaría sobre el sureste de Texas durante la noche La tormenta también podría dejar entre 7,6 y 15,2 centímetros (3 y 6 pulgadas) de lluvia, con máximos de hasta 22,9 centímetros (9 pulgadas), en partes de la costa superior de Texas y el centro-este de ese estado, mientras que el suroeste de Luisiana podría recibir entre 5,1 y 10,2 centímetros (2 y 4 pulgadas).

PUBLICIDAD

Estas precipitaciones podrían provocar inundaciones repentinas, especialmente en zonas bajas y urbanas, además de posibles desbordamientos de ríos.

Edouard es la quinta tormenta con nombre de la temporada de ciclones del Atlántico después de Arthur, Bertha, Cristóbal y Dolly.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) rebajó el 6 de agosto su previsión para la temporada del Atlántico al estimar máximo 13 tormentas, por debajo del promedio histórico, pero en el Pacífico oriental prevé hasta 22, sobre la media, ante el fortalecimiento del fenómeno climático de El Niño. EFE

PUBLICIDAD

(foto)