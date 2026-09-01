La justicia de Brasil retira las restricciones sobre la candidatura del ultra Renan Santos

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São Paulo, 1 sep (EFE).- Un juez del Tribunal Superior Electoral de Brasil retiró este martes las restricciones que había impuesto sobre la campaña electoral del candidato presidencial ultraderechista Renan Santos.

El magistrado José Antonio Dias Toffoli dio marcha atrás y retiró la prohibición de que Santos realizara propaganda electoral en redes sociales, participara en debates y recibiera financiación pública de cara a los comicios de octubre.

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En una decisión del pasado domingo, Dias Toffoli impuso esos límites por considerar que el candidato no había registrado a tiempo ante el tribunal una serie de perfiles de redes sociales que él estaba usando para hacer campaña.

Según el magistrado, esto violaba la legislación electoral, ya que impedía realizar la fiscalización por parte de las autoridades y suponía una desigualdad respecto a los rivales.

Santos denunció como "absurda" la decisión en una rueda de prensa posterior, la vinculó a las críticas que ha vertido contra Dias Toffoli por otros asuntos, y prometió recurrir ante el pleno del tribunal.

Otros aspirantes presidenciales de derecha como Flávio Bolsonaro también criticaron como desproporcionada la acción del magistrado.

El candidato se ha viralizado en redes sociales gracias a propuestas radicales y excéntricas como el desarrollo de una bomba atómica en Brasil o la declaración del estado de emergencia en las áreas dominadas por el narcotráfico.

Sin embargo, las últimas encuestas le dan apenas un 4 % de las intenciones de voto, muy por detrás del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y del senador Flávio Bolsonaro, ambos con más del 30 % cada uno.EFE