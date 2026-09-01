Putin vincula acusaciones alemanas con baja popularidad de Merz

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Moscú, 2 sep (EFE).- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, vinculó hoy las acusaciones alemanas sobre un ataque con dron en Leipzig con la caída de popularidad de las autoridades del país europeo y en particular, con la situación del canciller Friedrich Merz.

"El canciller se encuentra en una posición difícil a nivel político. No goza de la confianza de sus ciudadanos. Y está claro por qué: porque no defiende los intereses nacionales”, dijo el jefe del Kremlin al término de su participación en una cumbre en Kirguistán.

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Putin aseguró que los errores económicos que cometen las autoridades germanas son “evidentes”.

“Las empresas cierran, la gente pierde sus empleos y el nivel de vida cae. No está claro por qué se hace todo esto. Solo lo pueden explicar con la necesidad de contrarrestar a una Rusia agresiva", aseveró.

Insistió en que no hay pruebas que demuestren la culpabilidad de Rusia del ataque que se le atribuye y añadió que en el pasado Berlín también acusaba a Moscú del sabotaje de los gasoductos Nord Stream.

Mientras ahora, cuando necesitaban presentar algo para culpar a Moscú, los alemanes optaron por “plantar unas pruebas”, dijo en referencia a la versión de Berlín sobre la investigación de un intento de ataque en el aeropuerto de Leipzig.

Putin señaló que, "dada la caída en los índices de aprobación y las próximas campañas electorales, incluido en Sajonia, por ejemplo, surge naturalmente la cuestión sobre el futuro político de la élite gobernante de Alemania”.

Horas antes, Rusia aseguró que respondería a "todas las decisiones antirrusas" de Alemania, a la que acusó de estar totalmente implicada en los ataques "terroristas" ucranianos contra territorio ruso.

“El Gobierno federal llega a la conclusión de que Rusia es responsable del ataque híbrido perpetrado en Leipzig el 4 de agosto", dijo el ministro del Interior de Alemania, Alexander Dobrindt, en una rueda de prensa en Berlín junto al titular de Asuntos Exteriores, Johann Wadephul.

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Wadephul anunció, como consecuencia, el cierre del consulado de Rusia en Bonn, en el oeste de Alemania, y además, se cancelará el contrato del centro cultural ruso Casa Rusa en Berlín. EFE

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