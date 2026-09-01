Falla técnica vuelve a frenar la exportación ganadera del estado mexicano de Sonora a EEUU

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Ciudad de México, 31 ago (EFE).- La exportación de ganado en pie desde Sonora, en el noroeste de México, hacia Estados Unidos quedó suspendida temporalmente por una falla técnica en la estación de cuarentena de Agua Prieta, tan solo cuatro días después de la reapertura del cruce, y los productores prevén reanudarla en un máximo de tres días.

Juan Ochoa, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS), explicó -en un video difundido en redes sociales- que el problema comenzó el pasado viernes y que, pese a los esfuerzos por reiniciar las operaciones este lunes, fue necesario mantener la pausa para sustituir una trampa utilizada en el manejo del ganado.

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“Es un problema estrictamente técnico”, afirmó Ochoa, quien atribuyó la falla al rezago acumulado de animales en Sonora durante el prolongado cierre fronterizo, que ha llevado a cruzar reses de hasta 500 kilogramos o más, para las que las instalaciones no estaban preparadas.

El dirigente aseguró que la nueva trampa ya se encuentra en Douglas (Arizona, EE.UU.), frente a Agua Prieta, y que actualmente está en proceso de importación para instalarla y normalizar el flujo.

“Creemos que máximo en dos o tres días se vuelve a reanudar” la exportación, sostuvo Ochoa, quien añadió que la agenda de cruces se correrá por el mismo número de días, por lo que ningún productor perderá su turno.

La interrupción ocurre después de que México y Estados Unidos reabrieran el 24 de agosto el puerto de Douglas para el ganado mexicano, con un primer envío de 750 cabezas desde Agua Prieta y la previsión de aumentar gradualmente el volumen hasta 1.500 animales diarios.

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La reapertura puso fin a más de un año de cierres intermitentes provocados por el avance del gusano barrenador del ganado, una larva que invade tejidos vivos de animales de sangre caliente.

Estados Unidos suspendió las importaciones de ganado mexicano en noviembre de 2024, tras la detección del primer caso del gusano en mención en Chiapas.

Luego de una reanudación, Washington volvió a cerrar sus puertos fronterizos el 11 de mayo de 2025 por la expansión de la plaga hacia Oaxaca y Veracruz.

El paso por Douglas reabrió nuevamente el 7 de julio de 2025, pero Estados Unidos ordenó cerrarlo dos días después tras notificarse otro caso en Veracruz, con lo que las exportaciones permanecieron suspendidas hasta la reapertura de este agosto.

Ochoa insistió en que la suspensión actual responde exclusivamente a la infraestructura de manejo y no a una nueva restricción sanitaria. EFE