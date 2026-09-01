Carlo Costanzia di Costigliole, rotundo ante un posible reencuentro con Mar Flores tras el nacimiento de su nieta

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Como no podía ser de otra manera, los primeros en acudir al hospital para visitar a Alejandra Rubio tras convertirse en madre de su segundo hijo con Carlo Costanzia, una niña a la que han llamado Tessa en homenaje a sus respectivas abuelas -María Teresa Campos y Elsa, madre de Carlo Costanzia di Costigliole, fallecida hace unos meses- han sido los orgullosos y emocionados abuelos: el italiano, Mar Flores, Terelu Campos y Alejandro Rubio.

Sin embargo, y aunque la expectación era máxima ante un posible reencuentro entre la modelo con su exmarido -al que acusó de maltratarla física y psicológicamente en sus memorias, 'Mar en calma'- o con su consuegra, con la que no tiene relación, decidieron ir a ver a la recién nacida de manera escalonada, y tanto la colaboradora como Carlo Costanzia padre llegaban a la Fundación Jiménez Díaz cuando Mar ya había abandonado el lugar tras pasar algo más de una hora con su hijo, su nuera y su ansiada nieta.

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Y aunque la tía de Laura Matamoros no se pronunció ante las cámaras sobre la posibilidad de coincidir con su primer marido, sí lo ha hecho el italiano, que sin perder la sonrisa por la felicidad que siente tras la llegada del nuevo miembro de la familia -el hecho de que sea una niña le ha hecho especial ilusión ya que él tiene 4 hijos varones- ha asegurado que no le importaría en absoluto volver a verse las caras con Mar: "Bueno, qué me va a importar... Es su abuela" ha expresado rotundo.