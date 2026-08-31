Un hombre mata a disparos a su pareja y a su hijo durante discusión en Perú

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Lima, 31 ago (EFE).- Un hombre fue detenido este lunes en Perú por presuntamente matar a disparos a su esposa y a su hijo, según reportó la Policía tras realizar las primeras diligencias en la escena del crimen y confirmó la Fiscalía a través de un comunicado.

El hecho ocurrió en el distrito limeño de Santa Anita, situado en el este de la capital peruana, donde el detenido, identificado como Giuseppe Leonardi, de 43 años, acabó con la vida de su conviviente, de 49 años, y de su hijo, de 22.

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De acuerdo con las versiones de testigos recogidas por medios locales, el doble crimen ocurrió después de una discusión familiar, donde el hombre abrió fuego contra la mujer, quien murió de un disparo en la cabeza.

El joven quedó malherido y fue trasladado de urgencia a un Hospital Honorio Delgado, cercano al lugar de los hechos, donde no alcanzaron a salvarle la vida.

El autor de los disparos, que aparentemente trabajaba como personal de seguridad privada, se encerró en su domicilio y realizó más disparos cuando la Policía llegó a la vivienda y trató de ingresar en ella.

Al ser detenido, el hombre aún tenía su ropa manchada de sangre.

La Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Santa Anita inició diligencias preliminares contra el hombre por la presunta comisión de los delitos de feminicidio y parricidio.

Como testigo de los hechos se encuentra una hija de 17 años, quien dice haber presenciado los hechos, para quien se gestionan las medidas de protección pertinentes.

La fiscal provincial Reyna Gutiérrez dispuso de manera urgente la entrevista única en cámara Gesell de la menor testigo del hecho, la declaración de los familiares, del personal policial interviniente, pericias, declaración del detenido en flagrancia, entre otros. EFE