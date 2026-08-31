Policía israelí allana un complejo de la UNRWA en Jerusalén por segunda vez en una semana

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Jerusalén, 31 ago (EFE).- La Policía israelí volvió a incursionar este lunes en las instalaciones del Centro de Formación Qalandia de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), situado en el norte de Jerusalén, seis días después de que las autoridades israelíes tomaran el recinto, según informan a EFE fuentes de este organismo.

"Sigue habiendo una fuerte presencia de fuerzas israelíes en toda la zona de Qalandia, y nos preocupan los daños que sufrió el centro tras la incursión de las fuerzas israelíes la semana pasada", confirmó a EFE Roland Friedrich, director de Asuntos de la UNRWA.

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Por su parte, la Gobernación de Jerusalén -órgano de la Autoridad Nacional Palestina encargado de administrar Jerusalén Este- declaró en un comunicado que las "fuerzas de ocupación" allanaron el instituto y se desplegaron por todos sus pasillos.

El martes pasado, las autoridades israelíes evacuaron el complejo de la UNRWA, ubicado en el territorio palestino de Jerusalén Este al otro lado del muro de separación -en la zona palestina- que construyó Israel para separar Cisjordania ocupada.

La evacuación se produjo meses después de que el Parlamento israelí adoptara una decisión sin precedentes, que chocaba con el derecho internacional, en la que se despojaba a la UNRWA de su inmunidad, se decretaba la expropiación de sus locales en Jerusalén Este y se cortaba sus suministros.

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"El centro goza de plenos privilegios e inmunidades en virtud del derecho internacional. Se debe permitir a la UNRWA el acceso al centro. Debemos poder reanudar allí nuestros servicios, tal y como se nos ha encomendado, tan pronto como sea posible", denunció Friedrich este lunes.

Israel justificó su acción en la presunta participación de empleados de la UNRWA en Gaza en los ataques del 7 de octubre de 2023 a territorio israelí protagonizados por el grupo islamista Hamás, que dejaron 1.200 muertos.

En octubre de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la UNRWA y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización. EFE