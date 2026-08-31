Israel construirá para Grecia un sistema de defensa aérea por 3.000 millones de euros

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Jerusalén, 31 ago (EFE).- Israel y Grecia firmaron este lunes un contrato por alrededor de 3.000 millones de euros para la construcción por parte del país hebreo de un sistema de defensa aérea griego que recibirá el nombre de Escudo de Aquiles, informó este lunes el Ministerio de Defensa israelí.

El sistema de defensa incluirá la tecnología que Israel del sistema Honda de David -defensa aérea y antimisiles de medio y largo alcance-, el Barak -intercepta de corto a largo alcance aviones, drones y misiles- y el Spyder -sistema móvil de corto y medio alcance para aerovanes y drones-.

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Defensa israelí califica el acuerdo como el mayor de "exportación de defensa en la historia de las relaciones entre Israel y Grecia, y uno de los mayores en la historia del Estado de Israel". EFE

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