Agencias

La producción industrial de Japón creció un 0,1 % el pasado julio

Guardar

Tokio, 31 ago (EFE).- La producción industrial de Japón aumentó un 0,1 % el pasado julio con respecto a junio, marcando un cuarto mes consecutivo de crecimiento, según datos publicados este lunes por el Gobierno japonés.

El aumento es inferior al registrado en junio, cuando el índice creció un 1,3 % intermensual, y según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria (METI) del país asiático, la actividad de las fábricas niponas continúa fluctuando "de forma indecisa".

PUBLICIDAD

En relación con julio de 2025, el índice subió un 4,1 %.

Las industrias que más influyeron en el aumento fueron las dedicadas a la producción de maquinaria, las de químicos orgánicos e inorgánicos y las de componentes y dispositivos electrónicos. Por el contrario, uno de los sectores que registró mayores descensos fue el de equipos de transporte.

PUBLICIDAD

Según los datos de un sondeo realizado por el ministerio con empresas nacionales, se prevé que la producción industrial aumente un 6,4 % en agosto, y que se reduzca un 4,2 % en septiembre.

La producción industrial mide el ritmo de las fábricas japonesas y se considera un indicador clave para anticipar la marcha de la economía del país asiático, altamente dependiente de sus exportaciones manufactureras. EFE

Últimas Noticias

Noruega despedirá al Rey Harald con una ceremonia en la catedral de Oslo el 9 de septiembre

Noruega despedirá al Rey Harald con una ceremonia en la catedral de Oslo el 9 de septiembre

River volvió al triunfo en el estreno de Ponzio como entrenador

Infobae

Irán lanza ataques contra cazas estadounidenses en dos bases aéreas jordanas tras el bombardeo a la isla de Larek

Irán lanza ataques contra cazas estadounidenses en dos bases aéreas jordanas tras el bombardeo a la isla de Larek

Irán ataca bases estadounidenses en Jordania como represalia al bombardeo de la isla Larak

Infobae

La UE aplaude el acuerdo entre las facciones libias para celebrar elecciones en dos años o menos

La UE aplaude el acuerdo entre las facciones libias para celebrar elecciones en dos años o menos