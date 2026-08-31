El Gobierno reparte 180 millones para acelerar la implantación de la IA en las empresas

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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha anunciado este lunes que su Departamento ha resuelto las convocatorias de Red IA y Red IA Salud, con una inversión total de 180 millones de euros, para el impulso de 372 proyectos de inteligencia artificial (IA).

Lo ha hecho durante su intervención en el 40 'Encuentro de Economía Digital y Telecomunicaciones' de Ametic, la patronal de la industria digital en España, que se celebra estos días en Santander y que reúne a los distintos actores del ecosistema digital (administraciones, empresas, sector académico, colegios profesionales, representantes sociales y sociedad civil) para abordar el reto de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar, impulsando un crecimiento sostenible e inclusivo.

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"Estas convocatorias son solo una muestra del escaparate de éxitos digitales de este Gobierno", ha dicho el ministro, que fue el encargado de anunciar, en julio del año pasado, estas ayudas que gestiona Red.es y que buscan impulsar la IA en el tejido empresarial y en el sector de la salud.

Como ha explicado el propio López, en el caso de RedIA, se trata de 130 millones de fondos Feder que se destinan al impulso del desarrollo tecnológico y la innovación en IA, así como a la incorporación de la IA en los procesos productivos de las cadenas de valor.

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En total, ha detallado, 300 proyectos empresariales (de los más de mil que se presentaron) de todas las comunidades autónomas se beneficiarán de estas ayudas que les permitirán desarrollar asistentes inteligentes, gemelos digitales, robótica avanzada, visión artificial, ciberseguridad o sistemas predictivos.

El ministro ha puesto en valor que el 70% de los proyectos seleccionados corresponden a pymes y ha explicado que las ayudas oscilan entre los 400.000 euros y los 5 millones de euros.

Por su parte, la convocatoria de RedIA Salud destina 50 millones a 72 proyectos que impulsan la IA en el ámbito sanitario y que abarcarán todas las etapas del proceso asistencial, desde la predicción, el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento.

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Se trata de proyectos que van desde la investigación clínica, biomédica y farmacológica, hasta relacionados con la respuesta ante las emergencias.

López ha destacado la importancia de este tipo de ayudas porque "igual que hoy nadie monta una empresa sin wifi, mañana nadie podrá competir sin IA". "La productividad no cambia solo porque aparece una tecnología nueva. Cambia cuando esa nueva tecnología es útil y se democratiza. Y para democratizar e impulsar una IA española útil y competitiva, debemos multiplicar nuestra capacidad de cómputo", ha explicado.

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"LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL ESPAÑOLA, UNA HISTORIA DE ÉXITO"

Durante su intervención ante el foro de Ametic, el ministro ha afirmado que "la transformación digital española es una historia de éxito compartido" y ha señalado que "la IA es un capítulo estrella en esta historia" gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y a la colaboración público-privada.

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López ha repasado los "principales hitos y progresos" de esta transformación, como ser el primer país europeo en constituir una Agencia de Supervisión de la IA (la Aesia); ser el quinto mercado europeo en inversión privada en startups de IA; ser el sexto del mundo en adopción de IA generativa; o ser el séptimo del mundo en progreso de la IA, según la Universidad de Stanford.

"España tiene una base de IA sólida para seguir construyendo una economía digital imbatible", ha aseverado el ministro, quien cree que ya "no es cuestión de IA sí o IA no, sino qué IA" y que "el Gobierno lo tiene clarísimo".

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"Queremos una IA humanista que sirva para modernizar los servicios públicos, aumentar la competitividad privada, garantizar la seguridad y proteger los derechos de la ciudadanía".

"España está logrando esa buena IA", ha destacado antes de recordar la importante inversión llevada a cabo por el Gobierno a través de la Estrategia Nacional de IA, lanzada en 2020 y reforzada en el 2024, y que ha contado con una financiación de más de 1.500 millones de euros.

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Un impulso financiero que ha permitido desarrollar medidas, recursos y proyectos como la Ley de Buen Uso y Gobernanza de la IA; la prohibición en Europa de los 'deepfakes' sexuales; la coalición internacional de protección de los menores en la ONU promovida por este Gobierno; inundar de cátedras de IA, Ciberseguridad y Chip las universidades del país; impulsar titulaciones de FP en IA; crear modelos de lenguaje abierto y soberano como ALIA; invertir en empresas españolas punteras como Multiverse, Sherpa AI, Submer, SENSIA o Universal DX; o ayudar a pymes y autónomos en la digitalización a través de los programas Kit Digital y Kit Consulting.

En su discurso, el ministro ha asegurado que el Gobierno quiere que España sea, no sólo líder, sino "referente" y que eso "significa adelantarnos a los acontecimientos".

Por ello, ha explicado, el Ejecutivo está impulsando la definición del modelo de centros de datos a través de un Real Decreto para regular sus requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital.

"Queremos más centros de datos, por supuesto, pero queremos los mejores centros de datos, los que son sostenibles, eficientes y soberanos".

López ha afirmado que se trata de "una iniciativa coherente y pertinente". "Es el momento de decidir si queremos una burbuja digital o una infraestructura seria, soberana y sostenible", ha agregado antes de recordar que países como EEUU o Países Bajos ya han aplicado medidas para regular estas instalaciones.

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"Esto no es una moratoria a los centros de datos, es ordenar nuestro modelo. Todos los proyectos son bienvenidos, pero con orden y de calidad. El desarrollo ordenado no es un freno, sino un sello de distinción para la economía digital española", ha aseverado para añadir que "España da un giro hacia los centros de datos verdes" y que esto será un acierto.