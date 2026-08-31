El Gobierno paraguayo pide a médicos dialogar y descarta un ajuste salarial inmediato

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Asunción, 31 ago (EFE).- El Gobierno de Paraguay pidió este lunes a los médicos del sector público, que la semana pasada cumplieron cinco días de huelga en demanda de ajustes salariales y ahora amenazan con renuncias masivas, ampliar el diálogo para trabajar en un "plan de carrera" sanitaria, al descartar de inmediato un alza en los ingresos de estos profesionales.

"No llegamos a un acuerdo en este (pedido de) aumento de 3 millones de guaraníes (unos 508,20 dólares) por vínculo (contrato)", dijo durante una conferencia de prensa la ministra de Salud, María Teresa Barán, acompañada de su colega de Economía, Óscar Lovera, y el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez.

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"Tuvimos un planteamiento de trabajar en la carrera sanitaria y pagar por grado académico, que creo que es lo que se merecen los médicos", agregó en alusión a la propuesta que hizo la semana pasada el Ejecutivo a los galenos, y que estos ya rechazaron.

En la misma conferencia de prensa, Giménez llamó a los profesionales agrupados en el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) a sentarse "en la mesa a dialogar" para trabajar en un plan de carrera "que rinda homenaje" a la profesión y determine los aumentos salariales sobre la base de un sistema de meritocracia.

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Cerca de 11.000 médicos del sistema público paraguayo cumplieron entre el lunes y el viernes de la semana pasada una huelga para exigir aumentos salariales, la dotación de insumos y medicamentos para los centros hospitalarios, nombramientos para cerca de 9.000 profesionales con contratos temporales y otros beneficios laborales.

Al respecto, el ministro de Economía informó que el Ejecutivo propondrá mañana al Congreso en su proyecto de ley de presupuesto elevar los gastos del sector salud un 52 %, desde los 500 millones hasta los 760 millones de dólares para 2027.

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"Ese incremento está vinculado al tratamiento de deudas y un fortalecimiento del proceso de gestión del Ministerio de Salud", dijo Lovera, después de aclarar que este dinero se usará, entre otras cosas, para financiar medicamentos e insumos en 2027.

La postura del Ejecutivo se conoce la misma jornada en que el Sinamed informó de renuncias masivas de galenos del sector público, aunque la titular de Salud indicó que su cartera solo ha recibido 61 renuncias este lunes.

El martes de la semana pasada, Lovera afirmó que al Gobierno le resulta "imposible" financiar el reajuste del 76 % exigido por médicos del sector público y planteó como alternativa una mejora de los salarios de acuerdo a la formación de los profesionales, a través de la implementación de una "carrera sanitaria". EFE

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(foto)