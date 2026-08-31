A prisión provisional docentes y funcionarios en Panamá por falsificar títulos académicos

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Ciudad de Panamá, 31 ago (EFE).- Un tribunal de Panamá impuso detención provisional y arresto domiciliario a los 25 involucrados, entre ellos profesores y funcionarios, por la presunta falsificación de títulos académicos para obtener cargos de docentes dentro del Ministerio de Educación (Meduca), informó este lunes la Fiscalía.

Del total de los involucrados en el caso, 12 están presos y 13 en arresto domiciliario por los supuestos delitos de "falsificación de documentos en general, corrupción de servidores públicos, ejercicio ilegal de la profesión, blanqueo de capitales y delincuencia organizada", señaló un comunicado de la Fiscalía tras la audiencia del fin de semana.

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Entre los 25 implicados hay profesores y "analistas" del Ministerio de Educación, según dijeron a EFE fuentes cercanas al caso que estalló meses atrás, cuando la entonces ministra de Educación Lucy Molinar, quien renunció el pasado 12 de agosto al cargo, denunció la detección de funcionarios que aspiraban a ascensos en el Meduca con títulos falsos.

Según la Fiscalía, las investigaciones comenzaron después de que la cartera educativa denunciara oficialmente una serie de irregularidades en el Sistema de Recursos Humanos (SIARHE), la plataforma oficial empleada para la selección de aspirantes en los 'Concursos de Nombramiento Docente'.

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En concreto, los implicados supuestamente se dedicaban a "la confección y venta expedita de títulos, créditos y diplomas falsos, utilizando de forma fraudulenta el nombre de prestigiosas instituciones universitarias", destaca la información oficial brindada este lunes sin más detalles.

Entre esas instituciones estaría involucrada la extinta Universidad de Cartago, cerrada en 2014 - también bajo la administración de Molinar como ministra de educación - por supuestamente ofrecer grados de estudios superiores sin el aval oficial del Gobierno, detallaron a EFE fuentes oficiales.

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Inclusive, algunos docentes llegaron a pagar hasta 4.000 dólares para conseguir los documentos falsos e ingresarlos al sistema de recursos humanos del ministerio, según declaraciones de la Fiscalía durante la audiencia recogidas por medios de comunicación.

En Panamá hay 52.757 docentes que atienden a más de 950.000 estudiantes, la gran mayoría de ellos del sector público. Y, según informó el pasado 12 de agosto el ministerio, hasta esa fecha se habían "formalizado las denuncias contra 701 funcionarios" con diplomas y otros documentos académicos falsos.

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El Gobierno del presidente panameño, José Raúl Mulino, anunció que impulsará una reforma integral a la educación de Panamá, que se sitúa entre las más rezagadas del continente, de acuerdo con mediciones internacionales como la prueba estandarizada PISA. EFE