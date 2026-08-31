Agencias

1-0. Budimir decide, de penalti, el duelo ante el Getafe

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Pamplona, 31 ago (EFE).- Un gol de Ante Budimir de penalti decidió el Osasuna-Getafe de la tercera jornada de La Liga para poner al conjunto rojillo en puestos europeos y dejar al Getafe con una victoria y dos derrotas.

El delantero de Osasuna desequilibró un encuentro parejo que no tuvo un dueño claro y que sitúa al equipo de Luis Miguel Ramis con 7 puntos y sin conocer la derrota.

El Getafe lo intentó hasta el final, pero no logró desordenar al equipo local y crear el suficiente peligro para sumar en Pamplona.

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