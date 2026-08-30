'Sobre las olas', el filme hispanomexicano de la "fragilidad humana"

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Ciudad de México, 30 ago (EFE).- En más de 30 años de trayectoria, la mexicana Ángeles Cruz nunca ha seguido el "camino recto", ha interpretado en carne y hueso el deseo femenino, la resistencia indígena y a Gloria Zamora, protagonista de la producción hispanomexicana 'Sobre las olas', con quien explora la fragilidad humana y desafía los estigmas de la maternidad en una isla ficticia llamada Magdala.

"Es una fábula del poder, de la fragilidad del ser humano y de qué es lo que nos rompe en una sociedad tan hipócrita, sobre todo respecto al papel de la madre", explica Cruz en entrevista con EFE sobre este largometraje en el que considera una "delicia" romper con el "estereotipo" de la madre perfecta.

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Cruz (Oaxaca, 1969) reconoce que en México la figura de la madre es intocable y parecería que "no tiene malos pensamientos", pero eso "es una mentira, las madres son personas complejas, y eso me gusta mucho de Gloria, que le dice al público: dejémonos de hipocresías".

"Somos imperfectas respecto a nuestros quereres, a nuestra condición de qué significa para nosotras cuidar la familia o vivir un sueño", subraya la intérprete y guionista del largometraje dirigido por el cineasta mexicano Horacio Alcalá ('Finlandia').

'Sobre las olas' pone en el centro a dos mujeres, Gloria Zamora (Cruz) y la española Rocío Aldama (Rocío Pérez Armenteros, conocida como Roko) que persiguen un sueño. La primera quiere desahogarse de sus preocupaciones económicas y ser reconocida por la Iglesia, ambiente en el que se cuela la actuación del español Nacho Guerreros, y el pueblo.

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Mientras que Rocío quiere brillar en el escenario como alguna vez lo hizo la actriz y cantante Sara Montiel (1928-2013), durante la época de oro del cine español.

Ambos sueños transcurren entre escenarios en blanco y negro de Madrid y la ruralidad onírica de la isla de Magdala, recreada en el estado mexicano de Jalisco.

"Propongo dos historias paralelas, una de ellas es inventada, es el público es el que elige cuál personaje es el real", cuenta Alcalá, quien decidió hacer esta película de "dos mujeres espejo" luego de tener un sueño con Cruz en el que era coronada como reina.

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El realizador describe este largometraje como un viaje sensorial, con muchas "capas" en las que el público podrá adentrarse a través del sonido, a cargo del grupo noruego Trondheim Voices, o de lo visual.

"Mi madre es sorda y ha entendido la historia desde la experiencia visual", destaca.

Por su parte, Cruz reconoce la libertad que tuvo al escribir esta película, una sensación que añora cada vez que emprende un nuevo proyecto, pues la razón por la que exploró nuevos caminos en el cine fue dejar de interpretar papeles que la estigmatizaran por su origen indígena.

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"Quería salirme de ese lugar, de personajes muy parecidos, estereotipados, racistas, clasistas, de víctima”, confiesa.

'Sobre las olas' obtuvo financiación del Gobierno del estado mexicano de Jalisco a través del programa Cash Rebate, aunque el 70 % de los incentivos fueron aportados por España al ser una coproducción entre México y aquel país.