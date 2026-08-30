Riada en Nepal: 750 muertos mientras corrimientos y lluvias complican los rescates

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Katmandú/Pekín, 30 ago (EFE).- La cifra de muertos por la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi alcanza ya los 750, mientras que casi 3.000 personas continúan desaparecidas, en una quinta jornada de búsqueda dificultada por nuevos corrimientos de tierra y lluvias.

China evacuó a los equipos de rescate cercanos al paso fronterizo del condado tibetano de Gyirong, al detectar una acumulación de agua tras un nuevo corrimiento de tierra, mientras que Nepal pidió extremar la cautela por un aumento del nivel del agua en la cuenca del Bhote Koshi en medio de una alerta por lluvias.

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La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA) nepalí sumó 59 fallecidos en su última actualización, elevando el número total de víctimas mortales en el país del Himalaya a 734.

Hay además 2.498 personas de las que no se sabe nada desde el desastre en territorio nepalí, tras elevar a 589 los ciudadanos extranjeros desaparecidos.

Por su parte, China elevó a primera hora del domingo a 16 los fallecidos reportados en la vertiente tibetana, mientras las autoridades siguen buscando a 546 desaparecidos en su territorio. El grupo más numeroso corresponde a ciudadanos de Nepal, con 104 desaparecidos, seguido de India (49) y Letonia (33).

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En el recuento difundido este domingo por el medio estatal chino CCTV figura por primera vez un ciudadano español.

El Ministerio español de Asuntos Exteriores declaró este sábado que mantiene a dos ciudadanos españoles como desaparecidos tras la catástrofe, sin precisar el país en el que se encontraban en el momento de la riada.

La Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales, prestando toda la asistencia consular necesaria, según fuentes de Exteriores.

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La Junta de Turismo de Nepal (NTB) informó previamente de que dos españoles habían sido localizados de los tres inicialmente desaparecidos en la riada que asoló el pasado miércoles las cuencas del Bhotekoshi y el Trishuli, precisando que se encuentran en comunicación con las autoridades y no han sido rescatados.

Las labores de rescate en Nepal, donde casi 20.000 efectivos movilizados han rescatado a 8.186 personas, y en el condado tibetano de Gyirong se han visto dificultadas en este quinto día por la meteorología adversa.

Un nuevo corrimiento de tierra detectado aguas abajo de la represa natural formada tras la riada que golpeó esta semana una zona fronteriza entre el norte de Nepal y China está creando otra acumulación de agua que obligó a trasladar a los equipos de rescate próximos al paso fronterizo de Gyirong, informó el Ministerio chino de Gestión de Emergencias.

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El material desprendido bloqueó parcialmente el cauce y formó una nueva barrera, tras la cual está comenzando a acumularse agua, según CCTV.

Por su parte, la NDRRMA nepalí advirtió este domingo de un aumento del caudal en la cuenca del Bhote Koshi.

"Se solicita a los equipos de búsqueda, rescate y socorro en las zonas afectadas, incluyendo Rasuwa, Nuwakot, Dhading, Chitwan y otras, así como a quienes se encuentran en las zonas afectadas que extremen las precauciones", indicó el organismo.

Además del riesgo de inundaciones, el Departamento de Hidrología y Meteorología de Nepal declaró este domingo una alerta amarilla (la más baja) por lluvias en la zona afectada por la riada, unas precipitaciones que se espera que continúen al menos hasta el lunes y dificulten aún más las labores de rescate. EFE

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(foto)(vídeo)