Noruega se despide del rey Harald V en una emotiva ceremonia junto a la familia real

El rey Harald V en una foto de archivo EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Noruega se ha vestido de luto para despedir al rey Harald V en una emotiva ceremonia celebrada en la iglesia de Asker. El templo ha sido escenario de uno de los primeros homenajes al monarca tras su fallecimiento, en una jornada marcada por la tristeza y el recuerdo de quien durante décadas estuvo al frente de la Corona noruega.

Desde primera hora de la mañana, numerosos ciudadanos se han acercado hasta las inmediaciones de la iglesia para acompañar a la familia real y mostrar su cariño y respeto por el soberano. A las puertas del templo también se han concentrado numerosos medios de comunicación, pendientes de la llegada de los miembros de la Casa Real en una jornada especialmente significativa para el país.

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El nuevo rey, Haakon VIII, ha llegado al lugar acompañado por sus hijos, la princesa heredera Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, además de por la reina Sonia, viuda de Harald V. A su llegada, han saludado a los sacerdotes que esperaban a las puertas de la iglesia antes de dirigirse junto a ellos al interior del para participar en la ceremonia.

Las imágenes muestran el ambiente de recogimiento que se ha vivido tanto en el interior como en los alrededores de la iglesia de Asker. Ciudadanos, prensa y miembros de la familia real han compartido así una jornada de duelo que simboliza también el comienzo de una nueva etapa para la monarquía noruega, ahora con Haakon VIII al frente de la Corona.

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La despedida de Harald V deja, de este modo, imágenes cargadas de emoción y solemnidad, con la familia real arropada por los ciudadanos en uno de los momentos más importantes y delicados que ha vivido Noruega en los últimos años.