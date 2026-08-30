Nepal recurre a expertos en ADN para identificar a las víctimas de las riadas

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Katmandú, 30 ago (EFE).- Un equipo de 18 expertos forenses indios especializados en análisis de ADN llegó a Nepal para ayudar a identificar los cadáveres recuperados tras las devastadoras riadas, mientras las autoridades entierran provisionalmente algunos cuerpos que no han podido ser reconocidos.

El ministro nepalí de Exteriores, Shisir Khanal, informó de la llegada de los especialistas en un comunicado.

Los equipos médicos toman muestras de ADN de las víctimas antes de proceder al entierro temporal de los cadáveres cuya identidad no ha podido ser establecida, de manera que puedan ser cotejadas posteriormente con las de familiares de personas desaparecidas.

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El Gobierno explicó que algunos cuerpos sin identificar o en avanzado estado de descomposición han sido enterrados provisionalmente siguiendo los protocolos establecidos, incluidos los recomendados por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Una vez confirmada la identidad de una víctima, los restos podrán ser exhumados para que las familias puedan realizar los ritos funerarios correspondientes a sus tradiciones religiosas y culturales.

Nepal ha recibido además bolsas herméticas para cadáveres de sus socios internacionales y espera la llegada de nuevos suministros para atender las necesidades derivadas del elevado número de víctimas.

Las autoridades de Nepal elevaron este domingo a 788 el número de cadáveres recuperados, cifra que, junto a los 16 decesos reportados por China, colocan en 804 el saldo de fallecidos a ambos lados de la frontera, tras las inundaciones repentinas del río Bhote Koshi del pasado 26 de agosto.

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El Gobierno advirtió de que las cifras de muertos y desaparecidos continúan sujetas a cambios a medida que avanzan las búsquedas y los procesos de identificación. EFE

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