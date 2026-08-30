Italia confirma que la víctima mortal en el tiroteo en Suiza y dos heridos son italianos

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(Actualiza con balance de italianos y mensaje de la primera ministra, Giorgia Meloni)

Roma, 30 ago (EFE).- La víctima mortal y dos de los heridos en el tiroteo de esta madrugada en una fiesta de música electrónica en Suiza son italianos, según ha confirmado el Ministerio de Exteriores de Italia, que está en contacto con las autoridades helvéticas.

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La Unidad de Crisis del Ministerio ha confirmado en un comunicado que tanto la víctima como dos de los heridos leves son italianos, especificando que estos ya han podido regresar "a casa".

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado su "profundo pesar" por la muerte de la joven y ha transmitido su cercanía a los heridos y a todos los damnificados por esta tragedia.

"Confiamos en el trabajo de las autoridades suizas para aclarar lo ocurrido e identificar a los responsables", ha pedido Meloni en otro comunicado oficial.

El tiroteo se inició esta madrugada de domingo durante una fiesta de música electrónica en la ciudad de Aarau, capital del cantón de Argovia, en el norte de Suiza, dejando un balance de un muerto y cinco heridos.

La Policía suiza ha ampliado el operativo de búsqueda del autor o autores del tiroteo, ante la posibilidad de que hayan huido del cantón.

El ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ha recibido por teléfono el pésame de su homólogo suizo, Ignazio Cassis, que le ha ofrecido "plena e inmediata asistencia en la investigación para capturar al culpable", según un comunicado de la parte italiana.

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Tajani ha agradecido este "gesto de solidaridad y amistad" del país vecino, con el que recientemente ha tenido algunas divergencias por la gestión del incendio de la pasada Nochevieja en un bar de Crans-Montana, en el que murieron 41 jóvenes, de ellos 6 italianos. EFE

(foto)