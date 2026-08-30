El presidente iraní participará en la cumbre de la OCS en Kirguistán

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Teherán, 30 ago (EFE).- El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, asistirá a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) en Kirguistán, donde mantendrá un encuentro bilateral con el presidente ruso, Vladímir Putin, entre otros mandatarios.

Pezeshkian viajará mañana a Biskek para participar en la cumbre de dos días de duración y en la que pronunciará un discurso, informó la Presidencia iraní en un comunicado recogido por IRNA.

El Gobierno iraní indicó que el mandatario mantendrá encuentros bilaterales con homólogos en la cumbre, aunque no especificó con quienes.

El Kremlin, sin embargo, ha informado de que Putin se reunirá con Pezeshkian en Biskek.

La cita, que arrancará el próximo 31 de agosto en Biskek, reunirá a los jefes de Estado de la alianza regional, integrada por potencias como China, Rusia, la India, Pakistán e Irán, junto a varios países de Asia Central, para discutir su cooperación militar con una agenda marcada por las guerras en Ucrania y la República Islámica.

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La guerra que iniciaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero acaba de superar los seis meses de duración con las hostilidades bélicas detenidas y nuevas presiones económicas estadounidenses contra Irán.

El bloque centra buena parte de su actividad en la cooperación política, económica y de seguridad, incluida la lucha contra el terrorismo, el separatismo y el extremismo, aunque, a diferencia de la OTAN, carece de una cláusula de defensa mutua y adopta sus decisiones por consenso.

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La última cumbre del bloque, celebrada el año pasado en la ciudad china de Tianjin, concluyó con una declaración conjunta de Modi, Putin y Xi Jinping, entre otros, contra las "injerencias externas y las perturbaciones al comercio internacional”. EFE