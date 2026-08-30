Gobierno de Bolivia logra acuerdo con un sector que rechaza retiro de subvención al diésel

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La Paz, 30 ago (EFE).- El Gobierno de Bolivia alcanzó este domingo un acuerdo "provisional" con los productores de arroz que instalaron hace unos días un bloqueo de caminos en la ruta entre las regiones de Beni y Santa Cruz, en rechazo al decreto supremo que levantó la subvención estatal al diésel para los considerados "grandes consumidores".

El Ministerio de Defensa indicó en un comunicado que se trata de "un acuerdo provisional para garantizar el abastecimiento de diésel destinado a las labores de cosecha y restablecer la circulación" en la ruta que articula los dos departamentos del oriente de Bolivia.

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También indicó que el convenio durará hasta el viernes, jornada en la que se evaluará el cumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades, que no fueron detallados en la nota, pero que tiene "como prioridad inmediata asegurar el combustible requerido para las labores de cosecha".

La noche del sábado, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, y el gobernador de Beni, Jesús Egüez, llegaron hasta la zona del puente San Pablo, sitio en el que persistía una protesta con corte de vías a pesar del estado de excepción que rige desde junio.

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Previo a la negociación, la Gobernación de Beni había informado sobre la entrega de 30.000 litros del combustible, lo que ayudó la firma del acuerdo con el sector movilizado, indicó la cartera de Estado.

Los productores de arroz de Beni iniciaron el bloqueo de caminos el miércoles y, pese a la intervención de militares y policías que lograron habilitar la ruta provisionalmente, mantuvieron la protesta hasta la madrugada de este domingo.

Las protestas contra el decreto que levanta la subvención al diésel se produjeron también en otras zonas de Bolivia, como el departamento de Santa Cruz, la mayor región y motor económico del país, donde el viernes hubo una marcha de campesinos que exigieron que el Gobierno de Rodrigo Paz anule la norma.

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A esto se sumó la advertencia de los agroindustriales y los líderes ciudadanos de Santa Cruz, que advirtieron con tomar otras medidas de presión hasta lograr que el Ejecutivo retroceda en su posición.

También amenazaron con protestas contra el decreto las asociaciones afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

El decreto, emitido el pasado 17 de agosto, dispuso por ahora "un precio referencial" de 18 bolivianos (1,52 dólares, al tipo de cambio vigente) por litro de diésel.

Ese costo, que será variable, no se aplica para el sector del transporte público ni privados con consumos menores a los 5.000 litros al mes, para los que se mantiene el precio de 9,80 bolivianos (0,82 dólares).

El Gobierno explicó que el retiro de la subvención es uno de los "condicionamientos" que puso el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el programa de financiación anunciado con el país.EFE