Agencias

El "no" gana en el referendo islandés sobre la UE, escrutado el 100 % de los votos

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Reikiavik, 30 ago (EFE).- El "no" ha ganado en el referendo islandés de la víspera sobre la reanudación de las negociaciones de ingreso a la Unión Europea (UE) con más de cinco puntos de ventaja, con el 52,8 % frente al 47,2 %, escrutado este domingo el 100 % de los votos.

Los opositores a retomar las conversaciones con Bruselas, interrumpidas en 2013, sumaron 118.040 votos frente a los 105.339 de los partidarios del "sí", en un refrendo consultivo cuyo resultado el Gobierno de centroizquierda que lo convocó ha prometido respetar. EFE

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